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02:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

За биткойны придется отчитываться перед ФНС

Законопроект по внесению изменений в Налоговый кодекс готовится ко второму чтению. В частности, в текущем виде он предполагает обязанность граждан информировать о владении криптовалютой, а не право, как это написано в уже действующем законе о цифровых финансовых активах (ЦФА). Ожидалось, что после многочисленных отрицательных отзывов законопроект претерпит существенные изменения. Судя по ответу ФНС одному из авторов замечаний, позиция службы остается неизменной. В случае утверждения такой позиции это станет началом жесткого ограничения криптовалюты в России.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В понедельник в ряде Telegram-каналов появился скан письма Федеральной налоговой службы (ФНС) в адрес АНО «Цифровая экономика» с ответами на вопросы, касающиеся внесения изменений в Налоговый кодекс в части налогообложения цифровой валюты.

В ФНС не стали подтверждать подлинность письма, оставив его без комментариев, однако в АНО «Цифровая экономика» подлинность документа «Ъ» подтвердили.

Госдума 18 февраля 2021 года приняла в первом чтении законопроект, который вводит в Налоговый кодекс РФ норму об обязательном декларировании цифровой валюты и штрафы для налогоплательщиков, не включивших в налоговую базу прибыль (для компаний) или доходы (для физлиц) от данных операций. Функции рыночной оценки цифровой валюты для расчета размеров штрафов закрепляются за ФНС.

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Законопроект получил отрицательное заключение президентского совета по кодификации, а также целый ряд замечаний правового управления Госдумы, комитета по бюджету, комитета по законодательству.

Исходя из текста письма, ожидать смягчения позиции налогового органа по отношению к владельцам криптовалюты не стоит.

«Налоговый кодекс РФ должен предусматривать именно порядок информирования. Проект федерального закона такой порядок устанавливает и не препятствует добровольному информированию. Поэтому, несмотря на то что законопроект разработан не во исполнение закона 259-ФЗ, он полностью соответствует положениям… и ему не противоречит», — говорится в письме ФНС.

Заместитель гендиректора АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов говорит, что в соответствии со стандартной практикой при введении любых «чувствительных» норм законодательства предусматривается переходный период, который необходим и в данном случае. Кроме того, говорит он, нужно предусмотреть четкий порядок определения рыночной цены на цифровую валюту, методы, используемые при этом определении, иначе это затруднит для бизнеса определение законности своих действий.

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Другие эксперты более категоричны в своем мнении.

ФНС фактически подменяет установленное законом о ЦФА право «проинформировать налоговый орган об обладании криптовалютой и о совершении операций с ней» правом «сообщать о получении права на криптовалюту, подавать отчеты об операциях с криптовалютой и о ее остатках», указывает преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов. Такое право равносильно обязанности, и последствия ее неисполнения — штраф, считает он.

По словам члена Ассоциации юристов России Михаила Успенского (принимал участие в подготовке замечаний на законопроект совместно с АНО «Цифровая экономика»), такой подход открывает путь к введению уголовной ответственности за нераскрытие, на чем ранее настаивал Минфин. По мнению Дмитрия Кириллова, такой подход прямо противоречит закону о ЦФА.

«Очевидно, что под основным ударом окажутся обычные граждане, которые решат поэкспериментировать с криптой, в то время как профессиональные злоумышленники с легкостью обойдут все ограничения, используя технические средства анонимизации», — указывает Успенский.

Вопросы вызывает и то, что законопроект прямо наделяет ФНС полномочиями выпустить отдельное письмо, в котором будет описан порядок определения рыночных цен на цифровую валюту, указывают эксперты.

По словам Михаила Успенского, это один из самых одиозных и неоднозначных вопросов, над которым не первый год бьются налоговики многих стран, но, по мнению составителей ответа, определение рыночной цены криптовалюты не является уж чем-то слишком диковинным.

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев отмечает, что «государство твердо решило взять под контроль рынок криптовалюты, и такая жесткая позиция может спровоцировать бегство владельцев криптовалюты в другие юрисдикции».

Полина Смородская

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