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10:41 (мск), источник: Life.ru

Мошенники нашли новую схему обмана россиян при помощи биржевых инвестиций

Помимо потери средств можно угодить в базу, которую затем продадут другим злоумышленникам.

Источник: Reuters

Рост интереса россиян к инвестициям на бирже привлёк внимание мошенников. Теперь злоумышленники пытаются выманить личную информацию под видом сайтов для проверки надёжности брокеров. Делается это через рекламу с предложением проверить «брокера через Интернет». При переходе по ссылке пользователю предлагается ввести название посреднической компании. Далее сайт сообщает, что указанный брокер якобы находится в «международном чёрном списке». Для получения дальнейших инструкций пользователю предлагают оставить своё имя и номер телефона.

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«За подобными “чёрными списками” может скрываться несколько видов мошенничества. Например, мошенники могут предлагать некую юридическую поддержку для защиты средств инвестора от якобы недобросовестного брокера. Конечно, такая юридическая помощь не бесплатна: как правило, за оформление нескольких шаблонных и зачастую неграмотных документов с человека запросят весьма значительную сумму», — рассказала в беседе с РИА «Новости» заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова.

Эксперт предупредила, что не стоит упускать из виду и то, что любой такой сайт собирает базу персональных данных людей, имеющих брокерские счета. Эту базу мошенники могут не только использовать сами, но и продать другим злоумышленникам. А следовательно, жертва аферистов впоследствии может столкнуться с целым шквалом звонков от совершенно разных мошенников.

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