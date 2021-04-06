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16:12 (мск), источник: Forbes

Forbes назвал богатейших миллиардеров мира

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира. Год пандемии и кризиса оказался для миллиардеров весьма успешным: их совокупное состояние выросло больше чем на 60% и установило новый рекорд, и в списке Forbes стало вчетверо больше людей с состоянием свыше $100 млрд.

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AP 2020
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1. Джефф Безос

Состояние: $177 млрд

Изменение за год: +$64 млрд

Источник состояния: Amazon.com

Возраст: 57

Страна: США

Джефф Безос — основатель интернет-магазина Amazon. Он открыл его в 1994 году в своем гараже в Сиэтле. Сегодня это один из крупнейших онлайн-ретейлеров мира. В феврале 2021 года Безос объявил о своем решение уйти с поста гендиректора компании. После отставки он будет занимать пост исполнительного председателя, а его должность перейдет к Энди Ясси, который сейчас работает гендиректором Amazon Web Services. «Когда на вас возложена такая ответственность, трудно сосредоточить внимание на чем-то еще», — написал Безос в письме сотрудникам о своем решении. Освободившееся время он решил посвятить благотворительности. Также ему принадлежит газета The Washington Post и частная аэрокосмическая компания Blue Origin.

Выручка Amazon в 2020-м увеличилась на 38% и составила $386,1 млрд. В начале года Amazon cтолкнулся с конфликтом — рабочие компании в Бессемере штат Алабама хотят создать профсоюз, в то время как руководство давно выступает против подобных инициатив.

AP 2020
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2. Илон Маск

Состояние: $151 млрд

Изменение за год: +$126,4 млрд

Источник состояния: Tesla

Возраст: 49

Страна: США

Гендиректор Tesla Илон Маск за год совершил, пожалуй, самый потрясающий подъем в списке Forbes. В прошлом году он занимал 31 строчку рейтинга, но благодаря росту акций Tesla, которые в 2020 году прибавили к стоимости 720%, поднялся до второй позиции. В январе ненадолго он занял первую строчку обновляемого в реальном времени Forbes Real-Time. Затем первую строчку в списке вернул себе Безос. Маск оказался самым успешным миллиардером эпохи президентства Дональда Трампа. С 2016 по 2020 гг. его состояние выросло в 14 раз — больше, чем у кого-либо еще в мире

В прошлом году акции Tesla росли на фоне уверенности Уолл-стрит в том, что переход промышленности в сторону электромобилей ускоряется. В конце 2020-го Tesla была добавлена в индекс S&P 500, рост акций подстегнул отчет Tesla за четвертый квартал 2020-го: компания превзошла ожидания аналитиков по выручке ($7,38 млрд) и второй подряд квартал закончила с прибылью ($105 млн). Кроме того, растут поставки автомобилей Tesla, в том числе благодаря новому заводу в Китае: Tesla продала свыше 112 000 машин, что стало лучшим результатом компании за всю историю.

Маск — крупнейший акционер Tesla. По данным американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) на 31 декабря 2018 года, он прямо и косвенно владеет 38,6 млн акций Tesla (почти 22%). Ему также принадлежит доля в его частной компании SpaceX, которая оценивается в $12,5 млрд.

AP 2020
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3. Бернар Арно и семья

Состояние: $150 млрд

Изменение за год: +$74 млрд

Источник состояния: LVMH

Возраст: 72

Страна: Франция

Бернар Арно, который в середине 1980-х взял $15 млн из семейного строительного бизнеса на покупку модного дома Christian Dior, сегодня курирует глобальную бизнес-империю из 75 люксовых брендов, включая Louis Vuitton и Sephora. В 2019-м выручка LVMH снизилась на 34%, до 4,7 млрд евро. Это объясняется пандемией и падением спроса на товары класса люкс.

Тем не менее Арно сохранил третью строчку и даже разбогател. В январе 2021 года LVMH купила ювелирный бренд Tiffany а $16,2 млрд ($16,9 млрд с учетом долга). Покупка стала крупнейшей в сегменте премиальных товаров. После этого состояние Арно выросло более чем на $4 млрд.

Арно — меценат и страстный коллекционер. В 2014 году он открыл музей современного искусства, здание которого за $135 млн спроектировал один из главных архитекторов современности Фрэнк Гери.

AP 2020
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4. Билл Гейтс

Состояние: $124 млрд

Изменение за год: +$26 млрд

Источник состояния: Microsoft, инвестиции

Возраст: 65

Страна: США

Вместе с женой Мелиндой Билл Гейтс возглавляет крупнейший в мире частный благотворительный фонд. Работа организации направлена на улучшение глобальной системы здравоохранения и обрела особую актуальность на фоне пандемии коронавируса — бизнесмен является давним пропагандистом идеи о важности всеобщей вакцинации и сегодня активно финансирует разработку вакцины от COVID-19.

Гейтс продал большую часть своих акций Microsoft — ему принадлежит чуть более 1% акций компании — и инвестировал средства в фондовый рынок и другие активы. В марте 2020 года он вышел из совета директоров корпорации, которую вместе с Полом Алленом основал в 1975 году.

По итогам 2020 года Гейтс стал крупнейшим частным владельцем сельхозугодий в США — ему принадлежит почти 1000 кв. км сельскохозяйственных земель в 19 штатах, которые он скупал на протяжении нескольких лет. Земли напрямую или опосредованно принадлежат Cascade Investments — инвестиционному фонду, который инвестирует средства семьи Гейтса. Его интересы напрямую связаны с инициативами по улучшению состояния климата — в январе 2020 года фонд сообщил о запуске инициативы Gates Ag One, чтобы усилить поддержку фермеров в развивающихся странах и дать им больше возможностей получить передовые инструменты и доступ к инновациям для увеличения урожая и адаптации к изменениям климата.

В последние годы Гейтс поддерживает многие важные инициативы, подстегивающие социальную ответственность крупного бизнеса. Так, вместе с Уорреном Баффетом он инициировал кампанию Giving Pledge, в рамках которой долларовые миллиардеры со всего мира обязуются передавать на благотворительность не менее 50% своего состояния.

AP 2020
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5. Марк Цукерберг

Состояние: $97 млрд

Изменение за год: +$42,3 млрд

Источник состояния: Facebook

Возраст: 36

Страна: США

Цукерберг основал Facebook в Гарварде в 2004 году в возрасте 19 лет. В 2012-м компания провела IPO. Предприниматель владеет 15% акций социальной сети и имеет контрольные голосующие права в бизнесе.

В ноябре 2020-го, в первый день после выборов президента США, состояние Цукерберга выросло на $8 млрд. Акции Amazon, Facebook и Google стали одним из драйверов восстановления американского рынка, падавшего перед голосованием. После того, как президентом страны был избран Джозеф Байден, состояние Цукерберга на некоторое время превысило отметку в $100 млрд. Соцсеть ждет сокращение политического контента в выдаче пользователям. Корректировать выдачу уже начали в Бразилии, Индонезии и Канаде.

Конец года ознаменовался ростом акции компании, которому способствовали позитивные прогнозы аналитиков, обращающих внимание на усилия компании в развитии электронной торговли и ее доминирование на рынке рекламы, особенно для малого бизнеса.

В декабре 2015 года Цукерберг и его жена Присцилла Чан пообещали в течение жизни пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительные цели. Они заняли десятое место в рейтинге самых щедрых благотворителей с общим объемом пожертвований в $2,7 млрд при состоянии в $90 млрд. В 2020 году они сосредоточили внимание на борьбе с COVID-19 и выборах. Их фонд выделил на разработки против коронавируса более $100 млн, а на поддержку честного голосования — $400 млн. В марте 2021 года они пожертвовали больше $4 млн на программу создания рабочих мест на Гавайях Rise to Work. Четыре года назад они судились с местными жителями, претендовавшими на участки земли, которую основатель Facebook купил за $100 млн для строительства дома. После обвинений в «неоколониализме» Цукерберг отозвал иск, пообещав найти другой способ решить земельный вопрос.

AP 2020
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6. Уоррен Баффет

Состояние: $96 млрд

Изменение за год: +$28,5 млрд

Источник состояния: Berkshire Hathaway

Возраст: 90

Страна: США

Уоррен Баффет — управляет инвестиционным домом Berkshire Hathaway, которому принадлежат доли более чем в 60 компаниях, включая страховщика Geico, производителя батареек Duracell и сеть ресторанов Dairy Queen. Сын конгрессмена США, купил свой первый пакет акций в возрасте 11 лет, а в 13 подал первую декларацию о налогах. За свою долгую жизнь он стал непререкаемым авторитетом в области инвестиций.

В последние годы Баффет вместе с Биллом Гейтсом активно занимается благотворительностью. Только в 2019-м как меценат инвестор выделил $3,6 млрд. Оператором большей части этих средств является Фонд Билла и Мелинды Гейтс. В июле 2020 года Баффет пожертвовал на благотворительность акции Berkshire Hathaway на $2,9 млрд. Эти средства были переданы благотворительным фондам его детей, а также фонду Билла и Мелинды Гейтс.

В последнем послании акционерам Berkshire Hathaway Баффет рассказал, каким способом заработать на инвестициях может даже «обезьяна с дротиками», сравнил руководство фондом с управлением рестораном, а также признал, что его собственная ошибка из-за излишнего оптимизма стоила компании $11 млрд.

AP 2020
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7. Ларри Эллисон

Состояние: $93 млрд

Изменение за год: +$34 млрд

Источник состояния: Oracle

Возраст: 76

Страна: США

Ларри Эллисон основал производителя программного обеспечения Oracle, первым клиентом которого стала ЦРУ, в 1977 году, чтобы закрыть растущую потребность в базах данных. В 1986 компания провела IPO и привлекла $31,5 млн. Компания разместила акции на бирже за один день до Microsoft.

Сегодня Oracle, где Эллисон владеет долей в 35,4%, — один из крупнейших разработчиков софта в мире, в том числе благодаря серии недружественных поглощений конкурентов. В 2014-м Эллисон оставил пост CEO, но сохранил место в совете директоров и позицию технического директора.

Эллисон много инвестирует в медицинские и агротехнологии. В 2012-м он за $300 млн купил остров Ланаи на Гавайях, где развивает инновационные проекты в сфере здравоохранения и сельского хозяйства. Там он построил премиальный спа-центр, а также гидропоническую ферму — там растения получают питание не из почвы, а из питательного раствора. Туда он переехал в конце 2020 года.

Также бизнесмен активно поддерживает проекты, нацеленные на борьбу с онкологическими заболеваниями и продление жизни. В разгар пандемии в альянсе с администрацией Дональда Трампа Эллисон начал разрабатывать систему мониторинга больных COVID-19, которая должна была помочь собрать данные для разработки вакцины.

С 2018 года Эллисон входит в совет директоров Tesla, с основателем которой — Илоном Маском — он давно дружит. Создатель Oracle и сам является миноритарным акционером (около 2%) производителя электрокаров.

AP 2020
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8. Ларри Пейдж

Состояние: $50,9 млрд

Изменение за год: +$40,6 млрд

Источник состояния: Google

Возраст: 48

Страна: США

Ларри Пейдж ушел с поста гендиректора головной компании Google — Alphabet — в конце 2019 года, но остается ее акционером и членом совета директоров. Интернет-корпорацию бизнесмен основал вместе с Сергеем Брином в 1998 году, с которым впервые встретился за три года до этого в Стэнфордском университете.

Партнеры построили одну из крупнейших IT-компаний мира, управляющую самой популярной на планете поисковой системой. Пэйдж руководил бизнесом до 2001 года, а затем вернулся к управлению уже в 2010-х.

Он также является сооснователем компании Planetary Resources, которая занимается исследованием возможностей расширения базы естественных ресурсов Земли. Также Пейдж финансирует стартапы по разработке летающих автомобилей Kitty Hawk и Opener.

В первую неделю февраля 2021 года состояние Пейджа выросло на $10 млрд на фоне хорошей отчетности Alphabet, материнской компании Google, акции которой за неделю подорожали более чем на 14%. Также рост акций компании и состояния Пейджа подстегнули выборы президента США, а точнее победа кандидата от демократов Джозефа Байдена.

AP 2020
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9. Сергей Брин

Состояние: $89 млрд

Изменение за год: +$39,9 млрд

Источник состояния: Google

Возраст: 47

Страна: США

В 1977 году Михаил Брин, отец будущего сооснователя Google, решил взять семью и эмигрировать из Советского Союза. Сергею Брину было всего шесть, когда его родители обосновались в американском штате Мэриленд.

Сергей Брин в декабре 2019 года покинул пост президента материнской компании Google — Alphabet, — но остается ее акционером и членом совета директоров. Google предприниматель основал в 1998 году вместе с Ларри Пейджем.

Партнеры встретились в Стэндфордском университете в 1995-м, где изучали компьютерные науки, и со временем создали самый популярный в мире поисковик, а вокруг него построили целую экосистему сервисов. В 2004 году их компания вышла на IPO, а в 2015-м поменяла название на Alphabet.

В 2019 году Брин проводил время в лаборатории X Development. Цель ее работы — изобретение и внедрение прорывных технологий, которые сделают мир радикально лучше.

В июне 2020-го The Daily Beast сообщило, что Брин в течение пяти лет тайно финансирует команду благотворительной организации «Глобальная поддержка и развитие» (Global Support and Development, GSD), которая состоит из его бывших телохранителей и военных и помогает пострадавшим при стихийных бедствиях и катастрофах. В распоряжении команды — самая высокотехнологичная техника, включая суперъяхту миллиардера, беспилотники и даже дирижабль.

AP 2020
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10. Мукеш Амбани

Состояние: $84,5 млрд

Изменение за год: +$19,9 млрд

Источник состояния: Reliance Industries

Возраст: 63

Страна: Индия

Председатель совета директоров и крупнейший акционер нефтяной компании Reliance Industries Мукеш Амбани — единственный представитель Азии в первой десятке рейтинга. Компанию в 1966 году основал его отец Дхирубхай Амбани, в 2020-м ее капитализация достигла $123,8 млрд. Это ключевой игрок нефтегазового сектора Индии, компании принадлежит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира. Но это также и крупнейший ретейлер Индии с подразделениями в сферах здравоохранения, текстильной промышленности и телекоммуникаций.

Место в топ-10 мировых миллиардеров Амбани обеспечил сервис по предоставлению широкополосного 4G-интернета Jio (более 450 млн подписчиков), которым владеет Reliance Industries. 18 июня 2020-го стало известно, что суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии купит 2,32% акций Jio за $1,5 млрд. За несколько месяцев до этого Амбани продал 24,7% Jio за $15,3 млрд. В результате цена акций Reliance Industries кратно росла, несмотря на пандемию коронавируса. Благодаря Jio мобильный трафик Индии подскочил до 28 млрд Гбайт по сравнению всего с 1 млрд год назад. По объему потребления данных Индия сейчас обгоняет Китай и США. На одну только Jio приходится больше мобильного трафика, чем на Sprint, Verizon и AT&T вместе взятых.

За пределами Индии Мукеш Амбани больше известен как владелец самого дорогого в мире частного дома — 27-этажного небоскреба (из-за высоких потолков высота дома, как у 60-этажного) на юге Мумбая, стоимостью $1 млрд.

AP 2020
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11. Амансио Ортега

Состояние: $77 млрд

Изменение за год: +$21,9 млрд

Источник состояния: Inditex

Возраст: 85

Страна: Испания

Амансио Ортега — один из богатейших людей Европы и пионер ретейла в fast fashion. В 1975 году вместе с бывшей женой Розалией Мера (умерла в 2013-м) он основал компанию, которая с годами выросла в корпорацию Inditex, управляющую целым рядом глобальных брендов, самый известный из которых — Zara.

Несколько лет назад Ортега сосредоточился на диверсификации своего состояния, сделав ряд крупных инвестиций, в частности, он вложил «огромные суммы», как пишет Forbes, в недвижимость по всему миру. Большую часть полученных в компании дивидендов он расходует на инвестиции в недвижимость в Нью-Йорке, Мадриде, Лондоне и др. Несмотря на это, Ортега владеет порядка 60% акций зарегистрированной в Мадриде Inditex. Сеть магазинов корпорации составляет порядка 7500 точек по всему миру. Средний доход миллиардера от дивидендов — $400 млн в год. Он инвестирует средства в недвижимость в Мадриде, Барселоне, Лондоне, Чикаго, Майами и Нью-Йорке.

AP 2020
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12. Франсуаза Беттанкур-Майерс и семья

Состояние: $73,6 млрд

Изменение за год: +$24,7 млрд

Источник состояния: L’Oreal

Возраст: 67

Страна: Франция

Франсуаза Беттанкур-Майерс — одна из самых богатых женщин в мире, внучка основателя косметической бизнес-империи L’Oreal. Вместе с семьей предпринимательница владеет 33% акций корпорации. Она вступила в права наследства после того, как в 2017-м в возрасте 94 лет умерла ее мать Лилиан Беттанкур. Франсуаза входит в совет директоров L’Oreal с 1997 года.

Семейный фонд Беттанкур-Майерс Bettencourt Schueller Foundation под руководством предпринимательницы пожертвовал $226 млн на восстановление собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара в апреле 2019 года, а также выделяет средства на поддержку проектов в сфере медико-биологических наук, социального развития и традиционных ремесел. Фонд пожертвовал средства на развитие проектов, связанных с изучением нейронов, и проектов, посвященных поддержке семей с детьми-аутистами, а также французских хоров. Кроме того, Франсуаза Бетанкур-Майерс пишет книги. В число ее работ входят книга о генеалогии греческих богов и книга с пояснениями к Библии.

Reuters
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13. Чжун Шаньшань

Состояние: $68,9 млрд

Изменение за год: +$68,7 млрд

Источник состояния: Nongfu Spring, Wantai

Возраст: 66

Страна: Китай

Чжун Шаньшань возглавляет компанию по производству бутилированной воды Nongfu Spring, которая разместила свои акции в Гонконге в сентябре 2020 года. Чжуну также принадлежит пекинская медицинская корпорация Wantai (производит вакцины, тесты, в том числе от коронавируса), которая стала публичной на Шанхайской фондовой бирже в апреле 2020 года.

AP 2020
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14. Стив Балмер

Состояние: $68,7 млрд

Изменение за год: + $16 млрд

Источник состояния: Microsoft

Возраст: 65

Страна: США

Стив Балмер — бывший гендиректор Microsoft. Он пришел в компанию в 1980 году по приглашению Билла Гейтса, с которым познакомился во время учебы в Гарварде. Именно он руководил разработкой первых версий MS-DOS и Windows.

В 2000 году Балмер стал преемником Гейтса, заменив его на посту генерального директора. Его часто обвиняют в упущенных возможностях на рынках: некоторые технологии изначально были изобретены в Microsoft, но обрели коммерческий успех благодаря Apple (iPod, смартфоны iPhone, планшеты iPad). В 2012-2013 годах Forbes включал Балмера в рейтинг «худших руководителей публичных компаний США». За время его руководства общий курс акций Microsoft упал на 36%.

AP 2020
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15. Ма Хуатэн

Состояние: $65,8 млрд

Изменение за год: +$27,7 млрд

Источник состояния: Tencent Holdings

Возраст: 49

Страна: Китай

Ма Хуатэн возглавляет основанный им в 1998 году интернет-холдинг Tencent Holdings, который имеет контрольные и миноритарные доли во множестве заметных проектов по всему миру. В Китае особо важным активом Tencent является мессенджер WeChat — этим приложение пользуется более 1 млрд пользователей. В декабре 2018-го «дочка» холдинга Tencent Music провела IPO на Нью-Йоркской бирже.

Помимо WeChat Пони Ма, как многие называют главу интернет-гиганта, принадлежат также миноритарные доли в компаниях Tesla, Spotify и Snap.

AP 2020
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16. Карлос Слим Элу

Состояние: $62,8 млрд

Изменение за год: + $10,7 млрд

Источник состояния: телекоммуникации

Возраст: 81

Страна: Мексика

Карлос Слим Элу — самый богатый человек Мексики. Он контролирует America Movil (крупнейший телеком-оператор Латинской Америки), владеет долями в мексиканских компаниях строительного, потребительского и горнодобывающего сектора, а также сферы розничной торговли. Миллиардеру принадлежит и 17% в американской газете The New Yourk Times.

Карлос Слим — один из крупнейших в мире филантропов. Он учредил фонд, который финансирует образовательные, культурные и медицинские проекты в Мексике. В марте 2011 года при участии фонда был открыт Музей Соумайя, экспозицию которого составляет семейная коллекция искусства. Она насчитывает свыше 66 000 экспонатов, в числе которых — одна из самых обширных в мире коллекций скульптур Родена (380 экспонатов).

AP 2020
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17. Элис Уолтон

Состояние: $61,8 млрд

Изменение за год: + $7,4 млрд

Источник состояния: Walmart

Возраст: 71

Страна: США

Элис Уолтон — младшая из четверых детей и единственная дочь основателя Walmart Сэма Уолтона. В отличие от своих братьев, она решила не связывать свою жизнь с фамильной империей и не участвует в операционном управлении семейным бизнесом. Элис основала собственный инвестиционный банк, однако вскоре закрыла компанию и переехала на ранчо в Техасе, где около 20 лет занималась лошадьми.

Последние десять лет Элис Уолтон сосредоточена на кураторстве в сфере искусства. В 2011 году наследница основателя Walmart открыла музей американского искусства Crystal Bridges («Хрустальные мосты») в своем родном городе Бентонвилл в Арканзасе. Благодаря полученному от родителей наследству ей удалось собрать для музея внушительную коллекцию из работ таких именитых художников, как Энди Уорхол, Марк Ротко и Норман Роквелл.

AP 2020
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18. Джим Уолтон

Состояние: $60,2 млрд

Изменение за год: + $ 5,6 млрд

Источник состояния: Walmart

Возраст: 72

Страна: США

Джим Уолтон — младший сын Сэма Уолтона, основателя компании Walmart, управляющей крупнейшей в США розничной сетью. Джим входил в совет директоров Walmart более десяти лет, а в 2016 году уступил место сыну Стюарту. Вместе с другими наследниками Сэма Уолтона предприниматель контролирует почти половину акций Walmart. Вместе с сестрой Элис Джим также реализует благотворительную программу, через которую семья выделила $300 млн на поддержку системы школьного образования.

AP 2020
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19. Роб Уолтон

Состояние: $59,5 млрд

Изменение за год: +$5,4 млрд

Источник состояния: Walmart

Возраст: 76

Страна: США

Роб Уолтон — старший сын основателя Walmart Сэма Уолтона. Он вступил в должность гендиректора компании после смерти отца в 1992 году и покинул пост в июне 2015-го, уступив бразды правления своему зятю Грегу Пеннеру. При этом миллиардер остается в совете директоров Walmart. Сегодня Walmart — это крупнейшая розничная сеть, в которую входит более 10 000 магазинов в 27 странах мира.

AP 2020
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20. Майкл Блумберг

Состояние: $59 млрд

Изменение за год: + $11 млрд

Источник состояния: Bloomberg L.P.

Возраст: 79

Страна: США

Чтобы оплачивать обучение в Университете Джона Хопкинса, юному Майклу Блумбергу приходилось занимать деньги в банках и подрабатывать парковщиком. Получив степень MBA в Гарварде, Блумберг устроился в 1966 году на работу в инвестбанк Salamon Brothers, где вручную считал ценные бумаги. Будущий миллиардер прошел путь до генерального партнера и был уволен после 15 лет работы. Почти половину своего выходного пособия Блумберг потратил на запуск собственного проекта. В 1981 году он основал компанию Innovative Market Systems, которая позже была переименована в Bloomberg LP, и остается ее основным владельцем. Сегодня бизнес приносит ежегодно до $10 млрд.

Блумберг — активный филантроп. В 2020 году он выделил суммарно около $1,6 млрд на различные благотворительные программы, в том числе в образовательной сфере, а также на решение проблем, связанных с пандемией COVID-19.

В 2000 году Блумберг победил на выборах мэра Нью-Йорка и провел на этом посту 13 лет. В последней президентской кампании бизнесмен выдвигал свою кандидатуру от Демократической партии, но так и не смог составить полноценную конкуренцию Джо Байдену и Берни Сандерсу: в ходе праймериз Блумбергу удалось выиграть лишь на территории Американского Самоа.

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших миллиардеров мира. В четвертый раз подряд его возглавил основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценено в $177 млрд. Это на $64 млрд больше, чем в рейтинге прошлого года.

В прошлом году Безос был единственным человеком в списке Forbes с двенадцатизначным состоянием, однако теперь их четверо. Один из них — основатель Tesla Илон Маск, за год поднявшийся с 31-й на вторую строчку рейтинга. В прошлом году акции Tesla выросли более чем на 700%, а компания стала самым дорогим автопроизводителем в мире. Вслед за акциями Tesla взлетело и состояние Маска: в сравнении с прошлогодним рейтингом оно прибавило больше $126 млрд и теперь оценивается в $151 млрд.

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Третью позицию сохранил основной владелец модного дома LVMH Бернар Арно: состояние его семьи Forbes оценивает в $150 млрд — почти вдвое больше, чем в рейтинге прошлого года. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опустился со второй на четвертую строчку рейтинга, несмотря на то что его состояние выросло с $98 млрд до $124 млрд. Замыкает пятерку богатейших миллиардеров основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в $97 млрд. В прошлом году он был на седьмом месте, а его состояние оценивалось в $54,7 млрд.

В топ-10 рейтинга также попали инвестор Уоррен Баффет ($96 млрд), основатель Orаcle Ларри Эллисон ($93 млрд), основатели Google Ларри Пейдж ($91,5 млрд) и Сергей Брин ($89 млрд), а также самый богатый бизнесмен Индии, владелец Reliance Industries Мукеш Амбани ($84,5 млрд).

В глобальном рейтинге больше 100 участников из России. На первом месте в российской части рейтинга — председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его семья, чье состояние оценено в $29,1 млрд.

Всего в рейтинге Forbes в этом году 2755 миллиардеров.

Это на 660 человек больше, чем в 2020 году. Их совокупное состояние за год пандемийного кризиса увеличилось почти на 64% и достигло рекордных $13,08 трлн. Новичков в списке — 493 человека. Выбыло из списка 84 человека, из них 23 — по причине смерти. Финальный замер состояния миллиардеров был произведен 5 марта 2021 года.

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Тимур Батыров

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