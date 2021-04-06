Forbes назвал богатейших миллиардеров мира

Изменение за год: +$34 млрд
Источник состояния: Oracle
Ларри Эллисон основал производителя программного обеспечения Oracle, первым клиентом которого стала ЦРУ, в 1977 году, чтобы закрыть растущую потребность в базах данных. В 1986 компания провела IPO и привлекла $31,5 млн. Компания разместила акции на бирже за один день до Microsoft.
Сегодня Oracle, где Эллисон владеет долей в 35,4%, — один из крупнейших разработчиков софта в мире, в том числе благодаря серии недружественных поглощений конкурентов. В 2014-м Эллисон оставил пост CEO, но сохранил место в совете директоров и позицию технического директора.
Эллисон много инвестирует в медицинские и агротехнологии. В 2012-м он за $300 млн купил остров Ланаи на Гавайях, где развивает инновационные проекты в сфере здравоохранения и сельского хозяйства. Там он построил премиальный спа-центр, а также гидропоническую ферму — там растения получают питание не из почвы, а из питательного раствора. Туда он переехал в конце 2020 года.
Также бизнесмен активно поддерживает проекты, нацеленные на борьбу с онкологическими заболеваниями и продление жизни. В разгар пандемии в альянсе с администрацией Дональда Трампа Эллисон начал разрабатывать систему мониторинга больных COVID-19, которая должна была помочь собрать данные для разработки вакцины.
С 2018 года Эллисон входит в совет директоров Tesla, с основателем которой — Илоном Маском — он давно дружит. Создатель Oracle и сам является миноритарным акционером (около 2%) производителя электрокаров.