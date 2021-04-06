Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с ноября

Курс доллара на Московской бирже во вторник поднялся выше 77 рублей, обновив максимум почти за пять месяцев, следует из данных площадки. Последний раз эту отметку американская валюта преодолевала 16 ноября 2020 года. На момент публикации (16:12 мск) доллар торговался по 77,05 рубля, прибавляя 0,86% ко вчерашнему закрытию.
Курс евро во вторник превысил отметку в 91 рубль — впервые с 24 марта этого года. На максимуме валюта торговалась по 91,5 рубля, прибавляя 1,4% к цене вчерашнего закрытия. На момент публикации евро стоил 91,17 рубля.
Рубль слабеет к мировым валютам, несмотря на растущие цены на нефть. Июньские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE на максимуме торговались по $63,9, что на 2,82% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на максимуме составляла $60,34, поднявшись на 2,88% к цене прошлого закрытия.
Эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин отмечает, что рост нефти в совокупности с положительной динамикой на европейский рынках акций «создает для нас достаточно неплохую обстановку». «Однако высокая геополитическая неопределенность продолжает препятствовать росту рублевых активов», — считает аналитик.