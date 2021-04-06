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17:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Российским банкам оставили право не объяснять отказ в кредите

Законопроект, обязывающий российские банки объяснять отказ в получении потребительского кредита, отклонен Госдумой в первом чтении, сообщает РИА Новости. Против него выступили в комитете нижней палаты парламента по финансовому рынку и правительстве.

Источник: Reuters

Инициатива принадлежала парламенту Калмыкии. По мнению депутатов региона, не сумевший взять кредит гражданин с помощью мотивированного ответа банка смог бы устранить проблемы, чтобы повторить запрос. В нынешней ситуации, указывали они, такой гражданин может даже не догадываться, в чем причина отказа.

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Однако противники документа напомнили, что скоринговые модели банков (модели оценки рисков при выдаче кредита) являются коммерческой тайной. Их раскрытие поставит под угрозу банковский сектор, ведь для кредитных организаций резко возрастет риск невозврата средств, а значит, они вынуждены будут повышать ставки.

До этого Конституционный суд подтверждал, что кредитор имеет право отказать заемщику без объяснения причин в целях конфиденциальности.

В правительстве же напомнили, что кредитные договоры не относятся к публичным договорам, из-за чего кредитор не обязан заключать его с каждым обратившимся.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал депутатам принять в весеннюю сессию закон, который защитит минимальный доход граждан от списания по кредиту.

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