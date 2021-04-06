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20:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский миллиардер заявил о провале импортозамещения в автопроме

Автомобильная промышленность России зависит от иностранных комплектующих даже больше, чем десять лет назад, что свидетельствует о провале развития отрасли. Об этом со ссылкой на исследование ИКСИ в своем Telegrem-канале заявил миллиардер Олег Дерипаска.

Источник: РИА "Новости"

Он указал, что, например, у «КамАЗа» по итогам девяти месяцев 2020 года доля импорта в закупках составляла 35,5 процента. В 2012-м, до начала политики импортозамещения, за аналогичный период она была на уровне 12,1 процента.

Многие важные комплектующие для производства компонентов по-прежнему завозятся из-за рубежа, и стоимость их с учетом санкционных ограничений только растет. Отсюда более чем скромные результаты отрасли по сравнению с мировыми.
Олег Дерипаска

По его данным, в 2020 году на долю автопрома в России приходились «жалкие» 0,4 процента ВВП, хотя в странах ЕС даже в 2018 году она достигала почти семи процентов.

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Дерипаска призвал менять действующие подходы, в том числе софинансировать создание новых автокомпонентных производств, где у частников и государства будут равные вложения. Проблемой, заметил бизнесмен, остается нехватка на это ресурсов у правительства, а также нежелание Центробанка России развивать рынок облигаций.

Миллиардер последовательно критикует политику Центробанка, требуя снижения ключевой ставки, которое даст бизнесу дешевые кредиты, хотя и может привести к обрушению курса рубля. После того как регулятор начал повышение ставки, Дерипаска заявил, что считает это атакой на правительство Михаила Мишустина и работой на «восставшую оппозицию».

По мнению миллиардера, такие действия лишают надежды на какое-либо развитие национальной экономики и обеспечивают только годы стагнации.

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