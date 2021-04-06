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6 апреля, источник: Коммерсантъ

ФАС проверяет обоснованность повышения цен на мясо птицы, яйца и овощи

ФАС сообщила о проведении проверок в связи с сообщениями о росте цен на мясо птицы, яйца и плодоовощную продукцию. Ведомство проверит производителей, торговые сети и проведет камеральные проверки (соблюдение законов о налогах и сборах на основе деклараций о доходах).

Источник: РИА "Новости"

«В связи с поступлением информации о росте цен на куриные яйца и мясо птицы в настоящее время ФАС России проводит внеплановые проверки… В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи проводятся камеральные проверки», — говорится в сообщении ведомства.

По повышению цен на яйца и мясо птицы будут проводиться проверки крупнейших производителей, «в том числе в части возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещенных… соглашений или согласованных действий участников рынков».

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Отдельно по ценам на яйца будет проведена проверка ценообразования у крупнейших розничных сетей. По ценам на овощи запланированы камеральные проверки производителей.

По информации Росстата, инфляция в России в марте в годовом выражении составила 5,79%. Рост потребительских цен на продовольственные товары за месяц составил 0,82%, на непродовольственные — 0,72%, на услуги — 0,37%.

Стоимость мяса кур увеличилась на 7,2%, яйца — на 5,3%. Плодоовощная продукция стала дешевле на 1,7% за счет снижения цен на огурцы на 25,2% и помидоров на 7,4%. Однако морковь подорожала на 14,8%, картофель — на 13,4%, свекла — на 11,2%.

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