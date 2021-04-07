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00:48 (мск), источник: Известия

Госдолг всех стран приблизился к 100% мирового ВВП

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во вторник, 6 апреля в ходе видеоконференции, приуроченной к весенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка, заявила о том, что общий суверенный государственный долг всех стран приближается к 100% мирового ВВП.

Источник: Reuters

Глава фонда отмечает, что вступлению в пандемию сопутствовал высокий уровень задолженности стран, который повысился еще с начала пандемии.

«Доходы сократились, а расходы увеличились. На сегодняшний день глобальный госдолг приближается к 100% (Мирового — Ред.) ВВП», — цитирует ТАСС Кристалину Георгиеву.

Государственный долг поднялся благодаря развитым странам. Однако стоит учесть, что возможности этих стран «обслуживать долг гораздо выше» в сравнении с возможностями развивающихся стран, располагающих более низкими экономическими показателями, и государств с низкими уровнями доходов.

6 апреля стало известно о том, что МВФ улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году с 3% до 3,8%.

Оценка роста российской экономики в 3% прогнозировалась экспертами в январе текущего года, а в октябре 2020 года этот показатель оценивался в 2,8%. Эти данные следуют из обзора World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries.

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