Госдолг всех стран приблизился к 100% мирового ВВП

00:48 (мск), источник: Известия
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Глава фонда отмечает, что вступлению в пандемию сопутствовал высокий уровень задолженности стран, который повысился еще с начала пандемии.
«Доходы сократились, а расходы увеличились. На сегодняшний день глобальный госдолг приближается к 100% (Мирового — Ред.) ВВП», — цитирует ТАСС Кристалину Георгиеву.
Государственный долг поднялся благодаря развитым странам. Однако стоит учесть, что возможности этих стран «обслуживать долг гораздо выше» в сравнении с возможностями развивающихся стран, располагающих более низкими экономическими показателями, и государств с низкими уровнями доходов.
6 апреля стало известно о том, что МВФ улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году с 3% до 3,8%.
Оценка роста российской экономики в 3% прогнозировалась экспертами в январе текущего года, а в октябре 2020 года этот показатель оценивался в 2,8%. Эти данные следуют из обзора World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries.