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11:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Столичные жители пошли по магазинам не дожидаясь заграницы

Российский fashion-рынок начал восстанавливаться после кризиса. В марте продажи одежды в Москве и Санкт-Петербурге выросли примерно на 10% относительно 2020 года, хотя остаются ниже показателей 2019 года. Одежные сети подтверждают нормализацию спроса и рассчитывают на активные продажи этой весной, но полное восстановление рынка сдерживает рост цен.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В марте 2021 года продажи одежды и обуви в магазинах Москвы год к году выросли на 10% и 20%, в Санкт-Петербурге — на 11% и 41% соответственно. В целом по стране спрос в категориях за этот период был ниже марта 2020 года на 17% и 15% соответственно. Такие данные приводит оператор онлайн-касс «Эвотор» (объединяет 700 тыс. терминалов). Одновременно аналитики фиксируют рост среднего чека на рынке. По России показатель увеличился на 12%, до 2,3 тыс. руб., в Москве — на 36%, до 5 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 11%, до 3,2 тыс. руб. Гендиректор «Эвотора» Андрей Романенко напоминает, что в марте 2020 года на рынке уже начался сильный спад из-за пандемии COVID-19, поэтому динамику Москвы и Санкт-Петербурга можно объяснить эффектом низкой базы..

Относительно 2019 года продажи одежды остаются ниже более чем на 30%, обуви — на 50%, следует из данных «Эвотора».

Торговые сети замечают оживление спроса. Гендиректор сети универмагов «Стокманн» Геннадий Левкин говорит, что в марте сопоставимые продажи выросли к аналогичному месяцу в докризисном году на 10−20%, хотя посещаемость остается ниже 2019 года. Он объясняет это более целевым трафиком. Собеседник «Ъ» в крупной федеральной одежной сети также отмечает рост сопоставимых продаж к 2019 году при более низкой посещаемости. В компании связывают это с постепенным восстановлением экономики, возвращением студентов в крупные города и пр.

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Основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов добавляет, что спрос в Москве и Санкт-Петербурге восстанавливается быстрее из-за более высоких, нежели в других городах, доходов населения. Левкин полагает, что в ценовых сегментах «средний» и «средний плюс» рост продаж обусловлен в том числе закрытыми границами с большинством стран. Основной акционер OR Group (ранее «Обувь России», сети Westfalika, «Пешеход» и пр.) Антон Титов во вторник заявил, что в полном объеме спрос на рынке не восстановился, а группа выйдет на уровень финансовых показателей 2019 года в течение ближайших двух лет.

Хотя некоторым участникам рынка начавшийся рост спроса на одежду и обувь уже добавил оптимизма. Так, по словам источника «Ъ», продажи в весенний сезон 2021 года будут выше докризисных. Потребители постепенно выходят из пандемии, ожидается теплое лето, а путешествия за границу в основном пока остаются недоступными, перечисляет он. Но руководитель трансформации в России Marc O`Polo AG София Кофманн считает, что рынок восстановится в лучшем случае не ранее 2022 года.

Для того чтобы покупать больше одежды, людям нужно сначала закрыть потребности первой необходимости, восстановить прежние доходы, закрыть кредитные обязательства. В рамках fashion-направления мы регистрируем падение импульсивных или эмоциональных покупок и прирост чувствительности к цене.
София Кофманн
руководитель трансформации в России Marc O`Polo AG

Кроме того, по словам Кофманн, сдерживающим фактором выступает девальвация рубля, которая сделала вещи дороже и доступными меньшей группе потребителей.

В этом году стоимость одежды, обуви и аксессуаров в России к летнему сезону может вырасти еще на 20−30%, в том числе из-за увеличения цен на материалы.
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Только хлопок с начала года подорожал на 30−35%, а у продавцов также выросли издержки на логистику и расходы на увеличение фонда оплаты труда. Чтобы не потерять трафик, торговые сети будут постепенно индексировать цены, а основное повышение может прийтись на осенне-зимний сезон.

В целом российский fashion-рынок стал одним из наиболее пострадавших в потребительском секторе из-за кризиса в связи с COVID-19. По оценкам Fashion Consulting Group, в 2020 году оборот мог сократиться на 25%, до 1,71 трлн руб., год к году. По пессимистичным прогнозам, рынок вернется к докризисным показателям не ранее 2025 года, по оптимистическому сценарию — к осени 2023 года.

Никита Щуренков

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