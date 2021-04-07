11:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Столичные жители пошли по магазинам не дожидаясь заграницы
Российский
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В марте 2021 года продажи одежды и обуви в магазинах Москвы год к году выросли на 10% и 20%, в
Торговые сети замечают оживление спроса. Гендиректор сети универмагов «Стокманн» Геннадий Левкин говорит, что в марте сопоставимые продажи выросли к аналогичному месяцу в докризисном году на 10−20%, хотя посещаемость остается ниже 2019 года. Он объясняет это более целевым трафиком. Собеседник «Ъ» в крупной федеральной одежной сети также отмечает рост сопоставимых продаж к 2019 году при более низкой посещаемости. В компании связывают это с постепенным восстановлением экономики, возвращением студентов в крупные города и пр.
Основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов добавляет, что спрос в Москве и
Хотя некоторым участникам рынка начавшийся рост спроса на одежду и обувь уже добавил оптимизма. Так, по словам источника «Ъ», продажи в весенний сезон 2021 года будут выше докризисных. Потребители постепенно выходят из пандемии, ожидается теплое лето, а путешествия за границу в основном пока остаются недоступными, перечисляет он. Но руководитель трансформации в России Marc O`Polo AG София Кофманн считает, что рынок восстановится в лучшем случае не ранее 2022 года.
Для того чтобы покупать больше одежды, людям нужно сначала закрыть потребности первой необходимости, восстановить прежние доходы, закрыть кредитные обязательства. В рамках
fashion-направлениямы регистрируем падение импульсивных или эмоциональных покупок и прирост чувствительности к цене.
Кроме того, по словам Кофманн, сдерживающим фактором выступает девальвация рубля, которая сделала вещи дороже и доступными меньшей группе потребителей.
Только хлопок с начала года подорожал на 30−35%, а у продавцов также выросли издержки на логистику и расходы на увеличение фонда оплаты труда. Чтобы не потерять трафик, торговые сети будут постепенно индексировать цены, а основное повышение может прийтись на
В целом российский
Никита Щуренков