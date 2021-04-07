КНР стала крупнейшим после РФ кредитором постсоветских стран

Крупнейший суверенный кредитор постсоветских республик по состоянию на конец 2019 года — Россия. РФ выдала государствам займы на сумму $9,2 млрд. Главные должники — Белоруссия ($8,1 млрд), Украина ($600 млн) и Армения ($400 млн).
После РФ больше всего межгосударственных кредитов бывшим странам СССР выдал Китай — $6,6 млрд. КНР давала в долг прежде всего Белоруссии ($3,5 млрд), а также Киргизии ($1,8 млрд) и Таджикистану ($1,1 млрд).
В общей сложности госдолг 11 стран составляет $104 млрд. В эту сумму входят правительственные выпуски облигаций, займы от других государств и институтов развития.
Китай — крупнейший в мире суверенный кредитор с общим размером портфеля в $113 млрд. Постсоветские страны занимают в нем сравнительно небольшую долю. Крупнейшие заемщики КНР — Пакистан ($19 млрд), Кения ($7,5 млрд) и Ангола ($6,9 млрд).
Следом за Китаем в списке ключевых кредиторов постсоветских стран идет Япония. Токио выдал займов на $3,2 млрд. Больше всего — Узбекистану ($1,2 млрд), Украине ($600 млн) и Казахстану ($400 млн).