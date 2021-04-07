10:54 (мск), источник: Life.ru
Россиянам посоветовали заняться скупкой золота
В течение двух месяцев цена на драгметалл будет ниже среднегодовых значений, а затем он начнёт дорожать.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Стоимость унции золота сейчас на 15% ниже пиковых значений прошлого лета, поэтому сейчас россиянам выгодно приобрести драгоценный металл в свой портфель. Об этом сообщил аналитик «Фридом финанс» Валерий Емельянов в интервью агентству «Прайм».
По его словам, цена колеблется в районе 1680−1750 долларов за унцию и это дешевле среднегодовых значений. В 2021 году ниже 1680 долларов показатель так и не опустился.
Емельянов не исключил, что в течение двух месяцев золото будет находиться на этих позициях, после чего последует рост. В пользу этого говорит усиление инфляции в США и сохранение низкой ставки ФРС до конца 2022 года.
Аналитик порекомендовал увеличить долю этого драгметалла в портфеле на ближайшие год или полтора. Для того чтобы сэкономить на комиссиях, его оптимально приобретать в виде акций биржевых фондов. Непосредственно физическое золото будет стоить на 2−5% дороже рынка, но в этом случае не придётся разбираться в тонкостях биржевых инструментов. При этом монеты оказываются выгоднее, чем слитки.
«Акции компаний можно считать серединой в плане соотношения рисков и доходности. По ним часто платят дивиденды, но при этом акции более волатильны, чем само золото, поскольку дополнительно реагируют на события, связанные с конкретной компанией. Это может играть и в плюс, и в минус», — сказал Емельянов.
Эксперт заключил, что предугадать лидеров в добыче золота на ближайшие пять лет — крайне сложная задача.