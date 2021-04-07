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09:02 (мск), источник: ТАСС

Представитель РФ в МВФ: рост экономики России существенно превысит докризисные темпы

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Рост российской экономики в нынешнем и следующем году существенно превысит ее докризисные темпы развития, согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС российский исполнительный директор в МВФ, дуайен Совета директоров организации Алексей Можин.

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Источник: Reuters

В минувшем году экономика России пережила спад, равный 3,1%. При этом в самом начале пандемии специалисты фонда прогнозировали, что данный показатель составит 5,5%.

На протяжении года прогнозы развития российской экономики неоднократно пересматривались в сторону улучшения.
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«Россия существенно превысит докризисные темпы развития, если говорить о 2021 и 2022 годах. Это связано с тем, что в предкризисный период российская экономика росла медленно. Сейчас темпы роста ускорятся. В том числе в силу того, что будет отскок после произошедшего спада в российской экономике. Как это происходит в периоды экономического спада, оказались незадействованными значительные объемы производственных мощностей, образовался неиспользуемый потенциал роста», — подчеркнул Можин.

Причины роста

В связи с этим, по словам официального представителя РФ в фонде, «в ближайшие два года ожидается отскок и ускорение роста российской экономики по сравнению с предкризисными периодами». Кроме того, продолжил он, в МВФ считают, что Россия «смогла пережить этот глобальный экономический кризис, вызванный пандемией, лучше многих». Представитель РФ в организации указал на «более глубокий спад у большинства других государств, в том числе и среди крупных европейских стран».

Он пояснил, что «на относительно успешное развитие событий в российской экономике» оказала влияние прежде всего очень прочная макроэкономическая позиция.
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«По этим показателям Россия просто гораздо лучше подавляющего большинства стран и уж во всяком случае всех стран “двадцатки”, например. Речь идет о том, что у нас низкий долг, у нас был профицитный баланс бюджета до кризиса. У нас накоплены очень значительные валютные резервы ЦБ. У нас жесткое фискальное правило, гибкий валютный курс, применяется система инфляционного таргетирования», — подчеркнул Можин.

Как отмечается в опубликованном во вторник докладе о перспективах развития мировой экономики, МВФ прогнозирует рост ВВП России на 3,8% в 2021 году и в 2022 году, пересмотрев в сторону улучшения оценки экономического развития страны в нынешнем году.

С позиции силы

Как напомнил дуайен Совета директоров МВФ, в организации считают, что Москва встретила вызванный пандемией экономический кризис «с позиции силы».

«Россия встретила кризис с позиции силы — и это выражение используется в последнем докладе фонда по России. И это как раз сыграло решающую роль в том, что нам удалось пройти этот кризис с наименьшими потерями. Хотя потери случились, этого нам совсем избежать не удалось, практически никому не удалось», — указал он, добавив, что российская экономика в прошлом году показала себя «намного лучше, чем многие другие, в том числе и крупные развитые страны».

Можин рассказал, что Россия в качестве кредитора активно участвует в принятии и обсуждении всех решений фонда, связанных с предоставлением помощи другим странам.

«Россия уже много лет является кредитором фонда. В 90-е годы Россия сама получала займы МВФ, но мы уже давным-давно расплатились и сейчас выступаем в качестве кредитора. Когда фонд предоставляет кредиты другим странам, Россия предоставляет для этого свои средства, кредитует фонд», — указал российский исполнительный директор в фонде.

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