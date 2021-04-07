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11:13 (мск), источник: Ведомости

Российские банки предложили ЦБ варианты выдачи ипотеки с плавающей ставкой

Крупнейшие российские банки выступили против запрета выдавать ипотеку с плавающей ставкой и направили ЦБ свои варианты с определенными ограничениями, сообщил РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) Центробанку. Вице-президент АБР Алексей Войлуков подтвердил изданию отправку такого письма, в регуляторе подтвердили его получение.

Источник: Агентство «Москва»

В начале марта президент России Владимир Путин поручил разработать поправки, которые изменили бы правила выдачи таких кредитов. Центробанк предложил ограничить долю кредитов с плавающей ставкой или круг заемщиков, которые смогут ее оформить, изменить условия выдачи и параметры кредитов с плавающей ставкой, повысить коэффициенты риска по ним или запретить выдавать такие кредиты.

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По словам Войлукова, у банков нет единого мнения по регулированию ипотеки с плавающей ставкой. Один из предпочтительных вариантов — внедрение предельных значений по росту ставки или сроку кредита. Также банки не против законодательного ограничения круга потенциальных заемщиков, однако если ограничения будут слишком жесткими, продукт не будет смысла разрабатывать. Условия выдачи ипотеки с плавающими ставками можно привязать к показателю долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Это будет стимулировать банки самостоятельно ограничивать максимальный размер ставки.

Среди других предложений банков — принятие общерыночного стандарта ипотеки с плавающей ставкой, чтобы ограничить их разнообразие, и внедрение плавающих ставок в государственные ипотечные программы. При этом часть потенциального риска банки могут взять на себя, а при шоковых сценариях его будет покрывать правительство.

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