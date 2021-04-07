11:17 (мск), источник: Forbes
Доллар превысил 78 рублей впервые за пять месяцев
Доллар подорожал больше чем на 70 копеек, поднявшись выше 78 рублей впервые за пять месяцев. Евро превысил 92 рубля впервые с февраля и обновил максимум за пять месяцев.
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Доллар в ходе торгов на Московской бирже превысил 78 рублей, следует из данных площадки. На пике к 10:50 мск доллар достиг 78,02 рубля, после чего снова откатился до 77,8 рубля. Доллар обновил максимум после 5 ноября 2020 года, когда он поднимался до 78,8 рубля. Планку в 77 рублей доллар превысил накануне, а торги во вторник завершил на уровне 77,2 рубля.
Евро утром превысил 92 рубля впервые после 1 февраля. На пике к 10:50 мск евро добирался до 92,6 рубля — это самый большой уровень после 3 ноября, когда на максимуме валюта стоила 93,78 рубля.
Нефть Brent с поставкой в июне торгуется по $62,74 за баррель, показывает статистика Межконтинентальной биржи. Стоимость топлива колеблется в интервале от $62,6 за баррель до $63,16 за баррель и практически не меняется относительно стоимости во вторник.
Рост нефти наряду с позитивной динамикой на рынках в Европе «создает достаточно неплохую обстановку» для России, говорил накануне эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин. Негативное влияние, по его словам, имеет высокая геополитическая неопределенность, которая мешает росту рублевых активов.
Ринат Таиров