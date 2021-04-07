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15:35 (мск), источник: Фонтанка

Bloomberg: Около 150 миллионов человек по всему миру стали бедняками из-за коронавируса

Из-за пандемии глобальный средний класс сократился впервые за 30 лет.

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Источник: AP 2020

Пандемия Covid-19 замедлила одну из наиболее значимых мировых экономических тенденций последних десятилетий — рост глобального среднего класса, численность которого резко сократилась в 2020 году впервые с 1990-х годов. Об этом 7 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на Исследовательский центр Пью (Pew Research Center).

Издание пишет, что численность глобального среднего класса сократилась на 150 млн человек — это число можно сравнить с населением Великобритании и Германии вместе взятых.
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В странах Южной Азии и Африки, уточняет Bloomberg, наблюдается самый большой спад.

Таким образом, по данным издания, численность среднего и высшего класса сократилась в Индии на 32%, в Южной Азии — на 25%, в Африке южнее Сахары — на 11%, на Ближнем Востоке и в Северной Африке — на 10%, в Латинской Америке, на Карибах и в развивающихся странах — на 7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 5%, в Китае — на 4%, в Европе и Центральной Азии — на 3%.

Bloomberg отмечает, что определение параметров глобального среднего класса долгое время было спорным.

Исследовательский центр Пью занимается этой темой более 10 лет и, используя данные о покупательской способности, называет средним классом тех, кто зарабатывает от 10 до 20 долларов в день. Тех, кто зарабатывает от 20 до 50 долларов в день, в Пью относят к классу выше среднего.

По подсчётам центра, общая численность групп со средним уровнем дохода и уровнем выше среднего составляет примерно 2,5 млрд человек. Это треть от численности населения Земли.

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