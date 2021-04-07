15:21 (мск), источник: Известия
Песков высказался о связи курса рубля с ситуацией в Донбассе
Напряженная ситуация в Донбассе, в непосредственной близости от границ РФ, не оказала негативного влияния на рубль. По словам
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Отвечая на вопросы журналистов о том, может ли эскалация конфликта в Донбассе ударить по экономике России, Песков отметил, что «нагнетание напряженности в непосредственной близости от наших границ — это фактор, который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки. К сожалению, это обычная практика. Но, еще раз повторяю, в целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема».
В среду, 7 апреля, курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с ноября 2020 года, евро на Мосбирже торгуется дороже 92 рублей впервые с начала февраля 2021 года.
«Россия никому не угрожала и не угрожает и не для кого не представляет угрозу, российские Вооруженные силы находятся там на территории РФ, где признано это необходимым и целесообразным», — отметил он, говоря о причастности Москвы к внутриукраинскому конфликту.
Песков добавил, что российские военные будут находиться там настолько долго, насколько это будет целесообразно для России по мнению Верховного главнокомандующего и военного командования.
29 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы наращивает войска у украинских границ. По его словам, это создает угрозу военной безопасности страны.
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