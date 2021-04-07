Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
8Коллапс в Суэцком канале
8Ситуация в коттеджном поселке «Новые Вешки»
15:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство разрабатывает новый критерий бедности

Правительство рассматривает новый критерий уровня бедности с учетом вступившего в силу в этом году нового порядка определения прожиточного минимума, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, правительство изучает предложения аудиторов Счетной палаты, которые ранее проанализировали меры властей по борьбе с бедностью.

Источник: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Я знаю, что правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, которой будет чуть-чуть отличаться. Но мы его пока еще не видели», — сказал Кудрин во время выступления с отчетом в Госдуме (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что аудиторы Счетной палаты при определении бедности ориентировались на величину доходов граждан ниже прожиточного минимума.

Новость
Счетная палата предлагает перейти на соцвыплаты всем малоимущим

Порядок расчета прожиточного минимума в России изменился с начала года. Раньше он исчислялся на основе поквартальных данных Росстата о стоимости продуктов потребительской корзины, а сейчас — через медианную зарплату. «Мы считаем, что этот порядок позволяет определять бедность. Он вполне рациональный, чтобы определять уровень бедности. То, что он не коррелирует прям в каждый момент в реальном времени с потребительской корзиной, не является крупным недостатком», — отметил Алексей Кудрин. По его словам, рассчитанный по новым правилам прожиточный минимум будет расти быстрее и это подтолкнет работодателей повышать зарплаты.

Ранее Кудрин заявил, что снизить уровень бедности в России вдвое можно раньше чем к 2030 году, при этом он не стал конкретизировать меры. Цель сократить уровень бедности в два раза сформулировал Владимир Путин. Предполагалось достигнуть ее к 2024 году. В 2020 году срок достижения цели перенесли на 2030 год.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Следственный комитет отреагировал на интервью Сергея Фургала
Песков сообщил, будут ли индексированы пенсии работающим россиянам
Набиуллина призвала отказаться от госрегулирования цен
Путин освободил от должности главу Тувы
СМИ: Мировой средний класс сократился впервые с 1990-х годов
Роспотребнадзор предупредил об опасности поездок в Турцию
В Чехии местный житель сдал полиции розовый танк
В Мексике кандидат в депутаты забрался в гроб ради выборов
Gnezdo.ru
Россиян предупредили об аномальном холоде
Картины, запрещенные к показу в России
США готовятся к войне против России
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Авто
Skoda за 45 тысяч рублей: автомобили раздадут по подписке Автомобили чешской марки будут доступны для долгосрочной аренды
Товары для дома
Абсолютно незаменимые товары для дома продают со скидками
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Поправляем здоровье с гениальным электромассажером (фото)
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Популярные темы на «Детях»
На сколько выросли? 164
Не могу говорить,, люблю,, 103
Подарок на День Весны и Труда 93
Мама. 91
Леди
54-летняя Литвинова «помолодела» и стала неузнаваемой (фото) Звезда показала снимок без макияжа.
Дом
Товары для приятного пляжного отдыха по выгодным ценам (фото)
4 крутые альтернативы шторам
11 приемов, от которых дизайнеры советуют отказаться
Бытовые привычки, под которые стоит подстроить интерьер
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь