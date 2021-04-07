Fitch оценило выгоду России от сделки ОПЕК+ в $30−40 млрд

Сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, которое Россия заключила в 2020 году, оказалось выигрышной стратегией, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Об этом пишет ТАСС. По словам эксперта, благодаря этой сделке добывающие компании смогли увеличить свои доходы на $30−40 млрд.
«Если исходить из того, что без сделки ОПЕК+ Россия продолжала бы добывать нефть на том уровне, на котором она ее добывала до сделки, то выручка компаний была на $30−40 млрд ниже, чем она в итоге оказалась. И вот эти $30−40 млрд затем были поделены между нефтегазовыми компаниями и государством», — считает Маринченко. Он утверждает, что выгоду от соглашения получило и население страны, так как оно «помогло стабилизировать курс рубля».
По словам Маринченко, без сделки девальвация рубля, которая все равно произошла, была бы более существенной.
Эксперт также отметил, что сделка позволила нефтегазовым компаниям избежать более серьезного роста налоговой нагрузки. «Налоги для них выросли, но это бы произошло в любом случае, и без сделки с них бы взяли больше», — утверждает Маринченко. «В итоге и российские компании, и российское государство от сделки выиграли», — заключил он.
В 2020 году мировые цены на нефть упали из-за снижения спроса на топливо после начала пандемии COVID-19. В апреле страны ОПЕК+ договорились о беспрецедентном сокращении добычи нефти: с мая по июль они сократили добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, убрав с рынка почти 20% добычи, после чего ограничения несколько раз смягчали. 1 апреля Россия, Саудовская Аравия и другие страны-участники сделки ОПЕК+ договорились постепенно ослаблять текущие ограничения. Согласно новым условиям, с мая добыча вырастет на 350 000 баррелей в сутки, на столько же — с июня, а с июля она увеличится еще на 450 000 баррелей.