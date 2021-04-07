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17:45 (мск), источник: Известия

Кремль выразил сожаление из-за запрета Zoom для госкомпаний России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 7 апреля, выразил сожаление в связи с запретом сервиса для видеоконференций Zoom на продажу услуг российским государственным учреждениям.

Источник: AP 2020

«В целом, конечно, можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контракты и подписывать новые. Но, к сожалению, это американский сервис, офис, если я не ошибаюсь, у них вообще в Польше», — сказал представитель Кремля.

Песков призвал переходить на альтернативы Zoom, уточнив при этом, что российским операторам аналогичных платформ необходимо «хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы».

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что в Кремле не использовали платформу в рабочих целях. По его словам, для этого есть специальные закрытые каналы, на которых проводятся видеоконференции.
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«Некоторые международные контакты, в том числе многосторонние, организовали по Zoom, это имело место, президент сам в ходе многочисленных ежедневных ВКС Zoom не пользуется, в рабочих планах мы Zoom тоже не используем, существуют закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции», — уточнил он.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Zoom Video Communications запретила продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и странах СНГ.

При этом компания Zoom Video Communications в США уточнила информацию о приостановке продаж российским госучреждениям. Отмечалось, что данные сведения, предположительно, получили распространение в СМИ из-за партнерского агентства компании.

Также подчеркивалось, что на данный момент Zoom проводит проверку в связи с распространением недостоверных данных и по итогу ее проведения будет готова обнародовать полученные выводы.

Позже представители нескольких вузов РФ заявили «Известиям», что компания Zoom отказала им в продлении лицензии на пользование платформой. Так, директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина уточнила, что на данный момент вуз переходит на другие платформы, но его руководству непонятно решение администрации Zoom, так как для них это «выгодная история».

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