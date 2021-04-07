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7 апреля, источник: Известия

Эксперты оценили возможность корректировки политики валютных интервенций

Эксперты в разговоре с «Известиями» 7 апреля проанализировали возможность изменения политики интервенций в ситуации на валютном рынке. 7 апреля российская валюта преодолела отметки в 78 рублей за доллар и 92,7 — за евро.

ЦБ: $ 77.7730   +1.39 € 92.3321   +2.15 ММВБ: $ 76.9800   -0.28 € 91.3950   -0.34
Источник: Известия

В ближайшее время рубль продолжит оставаться под давлением санкционных и геополитических факторов, отмечают опрошенные эксперты. По словам аналитика ГК «Финам» Анны Зайцевой, угрозы новых рестрикций против России и эскалация напряженности в Донбассе сегодня перевешивают влияние довольно высоких цен на нефть и изменения ключевой ставки.

В текущих условиях Центробанк действует предсказуемо, планомерно скупая валюту, поскольку цена на нефть высокая, считает ведущий методолог агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин, говоря о действиях регулятора и влиянии на рынок.

Но в случае сильной девальвации рубля регулятору следует изменить политику интервенций вплоть до полного прекращения покупок, считают эксперты.

Можно ожидать, что Банк России предпримет действия для стабилизации ситуации: как минимум могут быть временно приостановлены покупки валюты в рамках механизма бюджетного правила. В случае ухудшения положения ЦБ стоит отрегулировать скорость и тайминг покупок валюты, добавил портфельный управляющий УК «Система Капитал» Константин Асатуров.

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