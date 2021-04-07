Эксперты оценили возможность корректировки политики валютных интервенций

В ближайшее время рубль продолжит оставаться под давлением санкционных и геополитических факторов, отмечают опрошенные эксперты. По словам аналитика ГК «Финам» Анны Зайцевой, угрозы новых рестрикций против России и эскалация напряженности в Донбассе сегодня перевешивают влияние довольно высоких цен на нефть и изменения ключевой ставки.
В текущих условиях Центробанк действует предсказуемо, планомерно скупая валюту, поскольку цена на нефть высокая, считает ведущий методолог агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин, говоря о действиях регулятора и влиянии на рынок.
Но в случае сильной девальвации рубля регулятору следует изменить политику интервенций вплоть до полного прекращения покупок, считают эксперты.
Можно ожидать, что Банк России предпримет действия для стабилизации ситуации: как минимум могут быть временно приостановлены покупки валюты в рамках механизма бюджетного правила. В случае ухудшения положения ЦБ стоит отрегулировать скорость и тайминг покупок валюты, добавил портфельный управляющий УК «Система Капитал» Константин Асатуров.