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10:12 (мск), источник: РБК

Больше трети россиян назвали действующие налоги чрезмерными

Больше трети (36%) россиян назвали действующие налоги чрезмерными. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ (есть у РБК).

Источник: Reuters

Примерно половина респондентов (52%) посчитали налоговое бремя достаточным. Как недостаточное его оценил только 1% опрошенных.

Среди считающих налоги чрезмерными большая часть (49%) входит в возрастную группу 25−34 года. Россияне старше 60 лет относятся к налогам терпимее, как чрезмерные их оценивают 25%.

Опрос был проведен 2 марта по телефону, в нем приняли участие1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

При этом нынешнюю ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли назвать только 65% опрошенных, а в возрастной группе 18−24 года — лишь 49%.

42% респондентов заявили, что сейчас платят больше налогов, чем пять лет назад. Таких людей больше, чем тех, кто утверждает, что сегодня зарабатывает больше, чем пять лет назад (30%). И наоборот, только 13% сообщили, что платят меньше налогов, чем раньше. Упали доходы за прошедший пятилетний срок у 27%.

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«Таким образом, субъективные оценки говорят об увеличении налогового бремени на граждан», — отметил ВЦИОМ.

Сравнивая себя с большинством знакомых, респонденты чаще всего указывали, что платят примерно столько же налогов, сколько и другие (43%). Больше окружения, по субъективным оценкам, платят только 7%, меньше других — 14%.

Половина россиян (51%) платят подоходный налог через бухгалтерию своего предприятия/компании. Подают декларацию самостоятельно 8% россиян. Не платят подоходный налог 9% наших сограждан, а у 31%, по их словам, нет доходов, облагаемых НДФЛ.

Среди налогов на имущество россияне в прошлом году чаще всего платили за автомобиль (34%), квартиру (31%) и земельный участок (27%).

Каждый пятый опрошенный заявил об отсутствии имущества, подлежащего налогообложению (22%), каждый десятый не платит, так как имеет льготы или по другим причинам (12%).

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов предложил освободить от НДФЛ россиян, зарабатывающих менее 17 тыс. руб. в месяц, или 204 тыс. руб. в год. Катаносов указал, что сейчас таких налогоплательщиков около 9 млн человек, или 14%. По мнению автора инициативы, отмена НДФЛ позволит сэкономить им в среднем по 1,7 тыс. руб. в месяц, или по 21 тыс. руб. в год.

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