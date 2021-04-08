Песков заявил, что России не хватает мигрантов для реализации амбициозных планов

Отвечая на вопрос, фиксируют ли в Кремле рост недовольства россиян мигрантами и считают ли это потенциальной угрозой для безопасности страны, он заметил: «Я, честно говоря, не знаком с материалами каких-то социологических исследований об отношении россиян к мигрантам, поэтому я никак не смогу это прокомментировать и не буду это делать».
«Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год, — подчеркнул представитель Кремля. — И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов».
Он пояснил, что речь идет в том числе о проектах в сфере строительства.
Мы должны строить больше, чем мы строим сейчас. Должны строить больше ощутимо. Но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России
Как отметил Песков, мигранты необходимы также и в сельском хозяйстве. «Поэтому определенный дефицит в мигрантах, безусловно, есть», — резюмировал он.
Говоря об учете детей мигрантов, пресс-секретарь главы государства заметил, что эта тема затрагивалась на недавнем заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям. «Мы должны понимать, кто они, сколько их, — пояснил он. — И, конечно, Россия как государство должна предоставлять условия для детей мигрантов с тем, чтобы они адаптировались в российском обществе — многонациональном, многоконфессиональном».
Песков отметил, что в целом учет таких детей ведется, соответствующую работу проводит миграционная служба. «Если я не ошибаюсь, каких-то решений в этом плане не принималось, — добавил он в ответ на вопрос об учете количества детей мигрантов в школах. — Поэтому я здесь ничего не могу сказать».