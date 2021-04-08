Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 апреляМеждународный день цыган, рождение Тамерлана и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
2020 богатейших людей мира — 2021
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
14:24 (мск), источник: Ведомости

Минфин назвал налоги в России одними из самых низких в мире

Налоговая нагрузка россиян является одной из самых низких в мире, говорится на сайте Министерства финансов страны.

Источник: РИА "Новости"

«Налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире, при этом она практически не меняется и остается на одном уровне уже многие годы. Так, например, ставки НДФЛ в нашей стране составляют всего 13% и 15%, в то время как в других странах этот показатель достигает 35%», — заявили в ведомстве.

Минфин напомнил, что повышенный налог в 15% взимается только с граждан с годовым доходом от 5 млн руб., то есть «затрагивает незначительную часть населения».
Новость
Налоговая создаст VIP-инспекцию для работы с богатыми людьми

Кроме того, россиянам предоставляются различные налоговые льготы и вычеты, направленные на создание комфортных условий и борьбу с ростом налоговой нагрузки, добавили в ведомстве.

Ранее сегодня Всемирный центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что больше трети россиян считают действующие налоги чрезмерными. При этом 42% опрошенных сказали, сейчас платят больше налогов, чем пять лет назад.

В марте депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Сергей Катасонов внес в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий отмену НДФЛ для граждан с годовым доходом не более 204 тыс. руб., то есть 17 тыс. руб. в месяц. При этом подобная прогрессивная шкала НДФЛ предполагала повышение ставки вплоть до 35% для тех, чьи доходы превышают 100 млн руб.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Холдинг «Интеррос» построит новый горнолыжный курорт в Сочи
ЦБ заявил о старте тестирования цифрового рубля в 2022 году
В Кремле заявили о нежелании доводить отношения с США «до ручки»
Кадыров стал главным губернатором-долгожителем России
«Не пустим Россию на ОИ»: японцев возмутили сборы на Курилах
Роспотребнадзор назвал условие отмены масочного режима в офисах
Ученые обнаружили «пятую силу природы», не известную науке
РФ поставит США последние ракетные двигатели РД-180
Gnezdo.ru
США готовятся к войне против России
Устала от лжи: жена Зеленского рассказала правду
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Авто
Штраф для водителей на ЖД-переездах увеличили в 5 раз Госдума увеличила штраф до 5 тысяч рублей
Товары для дома
Абсолютно незаменимые товары для дома продают со скидками
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Поправляем здоровье с гениальным электромассажером (фото)
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Популярные темы на «Детях»
Муж считает, что я его предала. 962
Ребенок мужа Тема поболтать 736
Первые звоночки.... 702
Картинки, вторник. 649
Леди
Жертва скопинского маньяка: «Согласие на фильм я не давала» Екатерина Мартынова — о том, что была введена в заблуждение редакторами
Новости партнеров
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь