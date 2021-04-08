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17:30 (мск), источник: Известия

Крупный бизнес отреагировал на идею национализации предприятий

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на встрече с журналистами в четверг, 8 апреля, заявил, что в определенных ситуациях национализация частных предприятий может быть обоснована, например, когда речь идет об обороноспособности страны.

Источник: AP 2020

Президент России Владимир Путин на церемонии подписания генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021−2023 годы 31 марта согласился с идеей национализации предприятий, которые злостно срывают выполнение гособоронзаказа. С таким предложением выступал председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Основные исполнители оборонзаказа — государственные предприятия или компании с госучастием, отметил Шохин.

По его словам, при обнаружении нарушений возможным будет скорее повышение доли госучастия, но не полный контроль.

Он добавил, что РСПП по просьбе президента анализирует ситуацию, но пока результаты показали, что надо повышать эффективность выполнения гособоронзаказа. Фактов же жестких нарушений, таких как перебрасывание денег, пока не найдено.

«Пока не нашли оснований, что такие нарушения имеются и носят значительный характер», — сказал Шохин.

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Позже, 5 апреля, Путин подписал закон, уточняющий порядок банковского сопровождения гособоронзаказа. Нововведения направлены на устранение неопределенности между положениями закона «О гособоронзаказе» при их применении органами внешней разведки России, ФСБ и «Росатомом».

В ноябре 2019 года российский лидер объяснил общее сокращение расходов на оборону и безопасность тем, что пик модернизации в этой сфере уже пройден.

В сентябре того же года был опубликован проект бюджета на следующий год и на плановый период 2021—2022 годов. Согласно документу, расходная часть бюджета, выделенная Минобороны в 2020 году, составляет 1,894 трлн рублей. В 2019-м расходы ведомства составили 1,776 трлн рублей.

В июне 2020 года Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным заявил, что принятые меры по гособоронзаказу дают необходимые результаты.

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