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20:46 (мск), источник: Forbes

Влияние пандемии на потребление нефти может сохраниться до 2024 года

Негативное воздействие пандемии на потребление нефти может сохраняться до 2023−2024 годов, сообщает ТАСС со ссылкой на проект генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года. Подлинность документа агентству подтвердил источник в отрасли.

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Источник: AP 2020

«Несмотря на то что достижение пика мирового спроса на нефть прогнозируется не ранее 2030−2035 годов, возрастают риски прохождения этого пика в более ранний период, а также существенного снижения темпов роста мирового спроса на нефть в 2020-е годы», — говорится в проекте документа, где также отмечается, что в 2020—2021 годах эти риски усилились под влиянием пандемии.

В документе отмечается, что пик добычи нефти в России будет пройден в 2027—2029 годах, но в случае продления сделки ОПЕК+ он может сдвинуться вперед.

На нефтяную промышленность России будет воздействовать климатическая и экологическая политика, говорится в проекте. Авторы документа считают вероятным, что после 2025 года в Евросоюзе введут трансграничное углеродное регулирование импорта углеводородов.

«Ожидается также ужесточение условий, увеличение стоимости и числа отказов в кредитовании новых нефтедобывающих проектов со стороны международных и европейских финансовых институтов», — указывается в проекте.

Brent от TradingView

Нефтяная отрасль России должна готовиться к переходу мирового рынка нефти в состояние долгосрочной стагнации или снижения спроса, что будет способствовать как усилению международной конкуренции за рынки сбыта, так и снижению инвестиционной привлекательности нефтяной промышленности, считают авторы проекта документа.

Пандемия и риск медленного восстановления мировой экономики могут привести к сокращению добычи нефти в России до 2040 года, при этом сокращение экспорта нефти может быть сильнее сокращения добычи.

Также в проекте документа говорится, что для поддержания устойчивого уровня добычи нефти до 2035 года в период 2021—2035 годов необходимо нарастить запасы нефти в объеме не менее 10,4 млрд тонн, среднегодовой прирост запасов до 2035 года должен превышать годовой уровень добычи нефти в среднем в 1,2 раза. Большая доля прироста запасов будет связана с освоением месторождений на континентальном шельфе, говорится в документе.

Ранее Минэнерго обещало представить проект генеральной схемы развития нефтяной отрасли в апреле.

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