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03:19 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минэнерго предсказали пик мирового спроса на нефть

Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на проект генсхемы развития нефтяной отрасли до 2035 года.

Источник: AP 2020

Согласно документу, достижение пика прогнозируется не ранее 2030−2035 годов, однако все больше усиливаются риски его наступления в более ранний период и существенного сокращения темпов роста мирового спроса на нефть в 2020-е годы. В ведомстве считают, что данные риски возрастают из-за последствий пандемии коронавируса, которая оказала негативное влияние на потребление нефти и нефтепродуктов.

Эксперты министерства подчеркивают, что в независимости от динамики потребления до 2035 года России нужно готовится к перспективному переходу рынка нефти к долгосрочной стагнации или снижению спроса. Это приведет к усилению конкуренции и снижению инвестиционной привлекательности данной отрасли, поэтому поддержание высоких объемов экспорта нефти представляется целесообразным, резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ оказалось выигрышной стратегией для России. Благодаря этому соглашению добывающие компании и бюджет смогли увеличить свои доходы на 30−40 миллиардов долларов. Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, что много выгоды от сделки получило также население России, «потому что это помогло стабилизировать курс рубля».

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