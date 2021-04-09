Москва вошла в топ-20 самых дорогих городов для миллионеров

Об этом сообщил швейцарский банк Julius Baer в своем новом отчёте «Благосостояние и образ жизни».
При составлении рейтинга самых дорогих городов для состоятельных граждан компания проанализировала цены на 18 категорий люксовых товаров и услуг. Их могут позволить себе так называемые хайнеты, то есть люди с капиталом больше $1 млн. Всего в рамках исследования Julius Baer изучил 25 мегаполисов в разных странах.
По данным банка, Москва в 2021 году стала дороже для состоятельных людей. За год столица России поднялась в индексе Julius Baer с 23-го на 18-е место. По сравнению с другими городами, в Москве выше среднего оказалась стоимость велосипедов, беговых дорожек, премиального вина и авиаперелетов бизнес-классом. Дороже, чем в российской столице, беговые дорожки обойдутся только в Шанхае и Токио, премиальное вино — в Мумбаи и Дубае, а авиаперелет бизнес-классом — в Сиднее и Сингапуре.
В то же время в Москве есть сравнительно доступные товары. Так, в городе дешевле всего обходятся женские сумки и туфли, а также виски. Кроме того, в российской столице можно за сравнительно небольшую сумму сделать лазерную коррекцию зрения — дешевле только в бразильском Сан-Паулу. В Москве дешевле, чем во многих других мегаполисах, стоят элитный автомобиль, мужские костюмы, жилая недвижимость, дегустационный ужин и гостиничный номер.
Как отметил Julius Baer, ситуация с ценами в Москве в 2021 году меньше всего отразилась на иностранных туристах и международных инвесторах, которые держат свои активы в долларах.
На фоне пандемии в 2020-м рубль подешевел к доллару на 17%. Поэтому в рублевом выражении цены на товары и услуги из условной корзины богатых граждан увеличились на 15%, а в долларовом — только на 2%.
Самым дорогим городом для хайнетов банк признал китайский Шанхай. Он вытеснил на третье место прошлогоднего лидера рейтинга — Гонконг. Также в топ-5 самых дорогих мегаполисов вошли Монако и Тайбэй. При этом наиболее доступными городами для долларовых миллионеров оказались Сан-Паулу, Мумбаи, Мехико, Ванкувер и Йоханнесбург.
Ранее агентство недвижимости Kalinka Group подсчитало, что средняя сумма сделки на рынке элитной недвижимости в Москве в 2020 году составила 78,2 млн рублей, — это на 5% выше показателей 2019-го.