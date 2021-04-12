«Огромный удар по отрасли»: туроператоры оценили стоимость забронированных туров в Турцию

По данным ее аналитиков, общая стоимость забронированных туров составила 32 млрд рублей. Эта сумма не учитывает бронирования средних и нишевых туроператоров, которые переключились на туры в Турцию из-за недоступности традиционного для себя ассортимента, отмечается в сообщении.
«С учетом того что до 90% всех туров на этот период включают перелеты на чартерных рейсах, прекращение чартерного сообщения с Турцией будет практически равносильно полному запрету и аннуляции практически всех заявок», — заявила АТОР.
Ассоциация пока не представила точные цифры по Танзании, но оценила, что туры в эту страну на апрель — май могли забронировать примерно 6000−7000 россиян.
«Фактическое закрытие на пиковый период самого популярного туристического выездного направления, с большим количеством перенесенных с 2020 года туров, а также одного из немногих экзотических направлений — Танзании — огромный удар по туристической отрасли», — говорится в сообщении.
АТОР отмечает, что масштаб и последствия этого удара могут быть сравнимы только с закрытием границ в марте прошлого года.
«Мотивы решения понятны, но для турбизнеса это станет новым тяжелым ударом. Особенно если туроператорам не разрешат переносить уже проданные туры, как это было сделано для несостоявшихся в 2020 году, и компании будут обязаны возвращать деньги», — заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина (цитата по «Интерфаксу»).
По ее словам, у туристов возникнут проблемы с отдыхом на майские праздники, так как почти все качественные объекты размещения на российских южных курортах уже раскуплены.
«Туристы, которые не смогут поехать в Турцию, на праздники останутся без отдыха», — предупредила она.
Россия решила ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. В качестве исключения будут разрешены два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом, а также полеты для вывоза россиян и рейсы для проектов концерна «Титан-2» и АЭС «Аккую» в Турции.
Власти рекомендовали туроператорам приостановить продажу туров в Турцию, а туристам, планировавшим отпуск в этой стране, — поменять направление для отдыха. Россияне, которые уже находятся в Турции, смогут продолжить отдых или вернуться чартерами раньше запланированного срока. По данным источника «РИА Новости», в Турции сейчас находятся до 30 000 туристов из России.
В Турции, начиная с 8 апреля, каждый день регистрируют больше 50 000 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране по данным на 12 апреля приблизилось к 3,85 млн. Умерли почти 34 000 человек, следует из данных на сайте ВОЗ.
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