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21:35 (мск), источник: Forbes

«Огромный удар по отрасли»: туроператоры оценили стоимость забронированных туров в Турцию

На период приостановки авиасообщения с Турцией туры в эту страну забронировали 533 200 россиян, из которых больше 40% составляют семьи с детьми, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).

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Источник: Reuters

По данным ее аналитиков, общая стоимость забронированных туров составила 32 млрд рублей. Эта сумма не учитывает бронирования средних и нишевых туроператоров, которые переключились на туры в Турцию из-за недоступности традиционного для себя ассортимента, отмечается в сообщении.

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«С учетом того что до 90% всех туров на этот период включают перелеты на чартерных рейсах, прекращение чартерного сообщения с Турцией будет практически равносильно полному запрету и аннуляции практически всех заявок», — заявила АТОР.

Ассоциация пока не представила точные цифры по Танзании, но оценила, что туры в эту страну на апрель — май могли забронировать примерно 6000−7000 россиян.

«Фактическое закрытие на пиковый период самого популярного туристического выездного направления, с большим количеством перенесенных с 2020 года туров, а также одного из немногих экзотических направлений — Танзании — огромный удар по туристической отрасли», — говорится в сообщении.

АТОР отмечает, что масштаб и последствия этого удара могут быть сравнимы только с закрытием границ в марте прошлого года.

«Мотивы решения понятны, но для турбизнеса это станет новым тяжелым ударом. Особенно если туроператорам не разрешат переносить уже проданные туры, как это было сделано для несостоявшихся в 2020 году, и компании будут обязаны возвращать деньги», — заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина (цитата по «Интерфаксу»).

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По ее словам, у туристов возникнут проблемы с отдыхом на майские праздники, так как почти все качественные объекты размещения на российских южных курортах уже раскуплены.

«Туристы, которые не смогут поехать в Турцию, на праздники останутся без отдыха», — предупредила она.

Россия решила ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. В качестве исключения будут разрешены два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом, а также полеты для вывоза россиян и рейсы для проектов концерна «Титан-2» и АЭС «Аккую» в Турции.

Власти рекомендовали туроператорам приостановить продажу туров в Турцию, а туристам, планировавшим отпуск в этой стране, — поменять направление для отдыха. Россияне, которые уже находятся в Турции, смогут продолжить отдых или вернуться чартерами раньше запланированного срока. По данным источника «РИА Новости», в Турции сейчас находятся до 30 000 туристов из России.

В Турции, начиная с 8 апреля, каждый день регистрируют больше 50 000 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране по данным на 12 апреля приблизилось к 3,85 млн. Умерли почти 34 000 человек, следует из данных на сайте ВОЗ.

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