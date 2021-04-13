«Единая Россия» предложила увеличить финансирование мероприятий по благоустройству дворов

«Свой двор с хорошими скамейками, озеленением, детской и спортивной площадками людям ближе и важнее, чем отремонтированный сквер или набережная. Мы предлагаем выделить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в отдельный раздел программы, предусмотрев отдельное финансирование. При этом делать благоустройство междворовых, межквартальных проездов и использовать новейшие технологии и материалы, развивать зеленый каркас городов», — приводит слова Турчака пресс-служба партии.
Также он выступил с инициативой «поднять минимальный порог финансирования по программе для территорий с небольшой численностью населения — до 100 млн рублей на регион». По его словам, «это поможет таким субъектам РФ, как Чукотка, Еврейский и Ненецкий автономные округа, Калмыкия, Камчатка, Сахалин, Магадан, благоустроить больше объектов».
Кроме того, Турчак предложил увеличить количество городов-участников всероссийского конкурса «Лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Секретарь генсовета отметил, что это «даст им возможность претендовать на дополнительное финансирование проектов по благоустройству».
«Предлагаем подумать над возможностью включить [в конкурс] и города с численностью населения не до 100 тыс. человек, как сейчас, а до 200−300 тыс. человек. Кроме того, включить в конкурс поселки городского типа, соответственно, продлить срок приема заявок для новых участников до 1 июля», — сказал Турчак.
В свою очередь, Хуснуллин сообщил, что поддерживает предложения Турчака и даст поручение Минстрою проработать возможность их реализации совместно с партией «Единая Россия». Помимо этого, «Единая Россия» и Минстрой проведут голосование по отбору проектов благоустройства, в ходе которого люди смогут решить, какие из объектов нужно отремонтировать в первую очередь. Сделать свой выбор можно будет с 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.
В пресс-службе напомнили, что программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется правительством с 2017 года. В ее основе — партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит с учетом инициатив жителей. При подготовке федерального бюджета текущего года поправками «Единой России» на 2 млрд рублей увеличено финансирование программы. Это позволяет дополнительно благоустроить в этом году 900 дворов и общественных пространств.