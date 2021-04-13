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15:46 (мск), источник: Известия

США рекомендовали прекратить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) официально рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом от коронавирусной инфекции производства Johnson & Johnson из соображений безопасности.

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Источник: AFP 2020

«Сегодня FDA и CDC опубликовали заявление относительно вакцины Johnson & Johnson против COVID-19. Мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины из соображений предосторожности», — говорится в заявлении FDA, опубликованном в Twitter во вторник, 13 апреля.

Отмечается, что CDC и FDA рассматривают данные о шести зарегистрированных в США случаях редкого и тяжелого типа тромбов у людей после прививки препаратом Johnson & Johnson.

При этом в центре подчеркнули, что такие побочные эффекты крайне редки.

10 апреля сообщалось, что американскую вакцину Johnson & Johnson повторно проверят в Евросоюзе. При этом препарат входит в список разрешенных в ЕС, но вакцину пока не применяют в европейских странах. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) изучит информацию о возможных побочных эффектах. Речь идет о возникновении тромбозов после иммунизации.

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В конце марта в штате Вирджиния у 74-летнего мужчины после вакцинации препаратом Johnson & Johnson тело покрылось сыпью, после чего начала облезать кожа.

В том же месяце стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации рекомендовала тщательно отслеживать возможные побочные эффекты от вакцины Johnson & Johnson, в том числе в виде аллергии и проблем со свертываемостью крови. В то же время ВОЗ внесла вакцину Johnson & Johnson компании Janssen в список рекомендуемых для экстренного использования.

29 января Johnson & Johnson сообщила о том, что ее однокомпонентная вакцина по итогам исследований FDA показала эффективность в 66,1%. Разработчик оценивал эффективность в 64% по результатам третьей фазы испытания — при эффективности 72% в США и 57% в ЮАР, где были выявлены новые мутации коронавируса.

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