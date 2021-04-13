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16:02 (мск), источник: РБК

Турбизнес назвал курорты, которые могут россиянам заменить Турцию

Вместо фактически запрещенной для полетов Турции туристам придется выбирать отдых в других странах. Представители туристического бизнеса назвали РБК альтернативные направления для отдыха россиян.

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Источник: AP 2020

Вместо закрытых Турции и Танзании россияне смогут отдохнуть в других странах, а также выбрать отечественные курорты или направления в ближайшем зарубежье. Опрошенные РБК представители туриндустрии поделились, какие варианты они будут предлагать людям, собиравшимся отдохнуть в Турции.

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала РБК, что с момента возобновления международного авиасообщения Турция занимала лидирующую позицию среди зарубежных стран для российских туристов.

«Доля бронирований в эту страну в период с 15 апреля по 1 июня у клиентов сервиса составляет 40%. Что касается Танзании, бронирования туда не носят массового характера среди самостоятельных путешественников: доля направления — менее 1%. Та же тенденция прослеживается и в период майских праздников», — рассказала Шелехова.

Почти 41% от всех оформленных билетов за границу с вылетом с 1 по 10 мая совершено в Турцию, это — главное международное направление.
Елена Шелехова
руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip

В качестве альтернативы она предположила Египет, ОАЭ, Кипр, Грецию и страны ближнего зарубежья — Армению, Казахстан или Узбекистан. «Или туда, где ждут туристов из России несмотря на отсутствие прямого регулярного авиасообщения, например, в Грузию или Черногорию. Кроме того, туристы могут отправиться и на курорты Краснодарского края или в Крым, где уже будет тепло и очень комфортно», — подвела итоги Шелехова.

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Данные сервиса Туту.ру также свидетельствуют, что Турция возглавляла список стран, куда планировали отправиться самостоятельные путешественники с 15 апреля по 1 июня — туда оформлялся примерно каждый пятый билет.

«В период с 1 по 10 мая также больше всего перелетов за рубеж было запланировано в Турцию, с долей еще больше — порядка 25%. Танзания такой популярностью похвастаться не могла, это все-таки слишком экзотическое для россиян направление, чтобы путешествовать туда самостоятельно», — ответили РБК в пресс-службе сервиса.

«В качестве альтернативы Турции определенно может выступить Египет, особенно если будут запущены чартеры на популярные у россиян курорты», — добавили в пресс-службе.

Египет уже сейчас входит в топ-10 стран, куда россияне планируют полететь с 15 апреля по 1 июня. Также россиянам доступна Абхазия, в которую и в прошлом году был наплыв туристов сразу после открытия границ.
пресс-служба сервиса Туту.ру

В пресс-службе сервиса по продаже авиабилетов «Купибилет» рассказали РБК, что за последнюю неделю более чем на 50% повысился интерес на перелеты в Египет, Кипр, Сербию. «Чуть меньше, но также повысился интерес россиян к полетам в ОАЭ, Грузию, Белоруссию и Черногорию», — рассказали в сервисе.

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Там добавили, что для путешественников интересуют также Греция, Армения и перелеты по внутренним направлениям России. «Все еще актуальными остаются Мальдивы и Сейшелы», — заключили в «Купибилет».

Кроме того, заместить Турцию могут Объединенные Арабские Эмираты, Кипр, Хорватия, Черногория и Грузия, где есть послабления для прошедших полный курс вакцинации, Греция.

О приостановке программ полетов в Турцию и Танзанию в связи с тяжелой эпидемической ситуацией в этих странах вице-премьер Татьяна Голикова объявила 12 апреля. Исключение сделано для двух рейсов в неделю по маршруту Стамбул — Москва и обратно, а также вывозных рейсов.

На этот период туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров из России в Турцию.

В АТОР рассказали что путевки в Турцию на указанных Голиковой срок приобрели более полумиллиона россиян.

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