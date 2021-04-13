15:44 (мск), источник: ТАСС
В посольстве РФ заявили, что Катар остается закрытым для российских туристов
В страну могут приехать только те, кто постоянно в ней проживает.
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Въезд для российских туристов на территорию Катара в настоящее время закрыт
«Туристам пока путь закрыт. Несмотря на то, что у нас безвизовый режим, в связи со сложившейся
В посольстве добавили, что в страну могут приехать только те, кто постоянно проживает в Катаре. «Если те, кто уже проживает здесь, возвращаются, у них обязательно должна быть справка о
По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки в Катаре было выявлено 973 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За месяц этот показатель вырос практически в два раза.