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21:52 (мск), источник: Ведомости

Нефть Brent подорожала до $64 за баррель после разговора Путина и Байдена

Цена июньского фьючерса нефти марки Brent к 19:05 мск достигла $64,03 за баррель после $63,18 на открытии торгов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ранее стоимость сырья была на подобном уровне 1 апреля. Сегодня она вернулась к этому значению после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Источник: AP 2020

Майский фьючерс нефти WTI также подорожал на торгах до $60,43 за баррель. На открытии сегодня он стоил $59,67 за баррель.

Таким образом, рынок положительно отреагировал на телефонный разговор Путина и Байдена.

Наряду с нефтью стал также укрепляться рубль: доллар упал ниже 76 руб. впервые с 5 апреля, а евро до минимума с 6 апреля — 90,64 руб.

По сообщению Кремля, в ходе беседы Байден выразил заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане и глобальное изменение климата. Кроме того, американский лидер предложил Путину провести встречу на саммите в третьей стране в ближайшие месяцы для обсуждения всего спектра вопросов, касающихся США и России.

Brent от TradingView

Однако это не единственный стимул к подорожанию нефти. Аналитики, опрошенные Reuters, ранее сегодня сообщили, что цена фьючерсов растет также на фоне наращивания импорта сырья Китаем. Еще одной причиной может стать напряженность на Ближнем Востоке, где хуситы сообщили о запуске ракет по нефтяным объектам Саудовской Аравии, и взрыв на ядерном объекте на иранском заводе по обогащению урана в Натанзе, в организации которого обвинили Израиль.

При этом эксперты указали, что рост геополитической напряженности окажет заметное положительное влияние на цены на нефть только в том случае, если он будет сопровождаться реальными физическими перебоями в поставках сырья.

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