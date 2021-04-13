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23:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Птицеводам пригрозили регулированием цен

Возможная фиксация цен на мясо птицы приведет к разбалансировке рынка, сокращению предложения и практически невозможна с технической точки зрения, считают участники рынка. О том, что идея обсуждается в правительстве, стало известно «Ъ» по итогам заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами. Розничные цены на мясо птицы и яйца уже выросли за два месяца более чем на 10% и могут продолжить увеличиваться из-за сезонного всплеска спроса. Производители надеются, что правительство все же не будет регулировать цены, а о механизме там напомнили в качестве элемента психологического давления.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В правительстве могут принять решение об установлении предельных розничных цен на мясо птицы и яйца, сообщила, по данным «Ъ», замглавы Минсельхоза Оксана Лут на прошедшем 13 апреля заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами. По ее словам, цены на эти категории во всех регионах России за последние 60 дней выросли более чем на 10%, что дает право запустить механизм. Фрагмент аудиозаписи есть у «Ъ».

По данным Росстата, в марте мясо птицы подорожало на 7,2%, а за первый квартал 2021 года — на 14,3%.

Согласно текущим нормам, цены могут быть зафиксированы на срок до 90 дней. Официально в Минсельхозе заявили, что вопрос не относится к их компетенции. В Минэкономики предложения о фиксации цен не получали. В пресс-службе правительства на запрос «Ъ» не ответили.

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Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин полагает, что зафиксировать цены на мясо бройлера технически невозможно. По его словам, птица одного производителя отличается от птицы другого по десятку параметров: вес, упаковка, качество, используемые корма. Себестоимость, кредитная нагрузка и производственные планы у компаний также разные. Кроме того, уточняет он, если фиксировать цены на конечную продукцию, то логично сделать это по всей цепочке — на зерно, корма, витамины и аминокислоты, ветеринарные препараты, упаковку, топливо.

По словам собеседника «Ъ» в крупной продуктовой компании, в отличие от подсолнечного масла и сахара, мясо птицы и яйца — не биржевые товары, потому неясно, какой индикатор брать за основу при фиксации цен. Но само заявление он считает плохим знаком для рынка, где все более популярны нерыночные механизмы.

Гендиректор Национального союза птицеводов (включает группу «Черкизово», «Продо», «Приосколье», ГАП «Ресурс», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева) Сергей Лахтюков заявил, что любое регулирование приведет только к разбалансировке рынка. Но заявление Лут он считает скорее напоминанием участникам рынка о существовании механизма, чем реально принятым решением.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев согласен, что это пока дополнительное предостережение для птицеводов.

По его словам, если регулирование и будет, то на яйца, а «производители мяса птицы в последние две недели снижали цены».

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По данным источника «Ъ» в отрасли, в опте стоимость мяса бройлеров сократилась со 145−150 руб. до 130−135 руб. за 1 кг. В первом квартале выпуск мяса птицы в РФ снизился на 6−7%, отмечает он, сейчас многие крупные компании стараются увеличить производство.

Но цены продолжают расти на полках, признает другой собеседник «Ъ» среди производителей. В «Ленте» заверили, что сдерживают стоимость курицы за счет других товаров и промо. В «Азбуке вкуса» утверждают, в среднем мясо птицы год к году подорожало на полке лишь на 7,6%. В этих категориях сеть работает в основном с фермерами и те остановят отгрузки при фиксации цен, говорят в компании.

По словам Сергея Юшина, рост цен на животный белок в этом году — мировая тенденция, связанная с повышением спроса на мясо в странах-импортерах, прежде всего в Китае, снижением производства из-за болезней животных и долгого периода низких цен. Так, в США — крупнейшем мировом производителе мяса птицы — оптовые цены на тушку бройлера в первом квартале выросли на 17%.

По мнению Альберта Давлеева, в России сохраняются предпосылки для дальнейшего роста розничных цен на мясо птицы в связи с сезонным увеличением потребления. На майские праздники, поясняет он, приходится окончание Великого поста.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев

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