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00:44 (мск), источник: Известия

Физлицом об стол: в 2021-м могут обанкротиться более 178 тыс. россиян

Триггерами роста этого показателя станут коронакризис и популярность практики избавления от долгов.

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Источник: Reuters

Количество граждан-банкротов в нынешнем году достигнет 178,5 тыс. человек, превысив в 1,5 раза прошлогодние показатели — такой прогноз «Известиям» предоставили аналитики сервиса по поиску арбитражных управляющих для банкротства FreshStart (входит в экосистему Сбера). Факторами роста станут популярность механизма избавления от долгов среди физлиц и последствия пандемии.

Опрошенные «Известиями» эксперты даже более категоричны: они предрекают в 2021-м двукратный рост числа несостоятельных граждан до 220−240 тыс.

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Долговая перезагрузка

По итогам 2021 года суды могут признать несостоятельными 178,5 тыс. граждан против прошлогодних 119 тыс., оценили аналитики FreshStart. По их словам, с каждым годом число россиян, получивших через суд статус банкрота, стабильно увеличивается не менее чем на 50% от уровня предыдущего года, и нет оснований полагать, что в 2021-м ситуация переломится.

Отмечается, что прогнозируемый рост, помимо прочего, обусловлен и тем, что у граждан в 2020-м отсутствовала возможность воспользоваться процедурой банкротства из-за карантинных мер в связи с COVID-19. Например, таких как ограничение работы судов и других госорганов.

Из-за сформировавшегося отложенного спроса, как оценивают аналитики FreshStart, большинство россиян смогут прибегнуть к механизму избавления от долгов через суд только в нынешнем году.

Это подтверждается и данными «Федресурса» (ведет реестр сведений о банкротстве) за первый квартал. В январе-марте 2021-го, согласном его материалам, суды признали несостоятельными 40,6 тыс. человек, включая и ИП, что на 81,5% больше аналогичного периода 2020-го. В то же время процедуру внесудебного списания долгов, запущенную в сентябре прошлого года, проходят около 3 тыс. россиян. По 342 заявлениям она завершена.

Другими факторами роста показателя выступят повышение информированности населения о возможности избавления от долгов, а также потенциал по банкротству граждан, который в России еще не исчерпан, подчеркнули аналитики сервиса.

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Согласно оценкам, основанным на данных кредитных бюро, порядка 1 млн россиян подходят под критерии судебной процедуры банкротства, указали специалисты. В то время как с момента запуска практики — с октября 2015-го по март нынешнего — несостоятельными признаны 322,8 тыс. человек.

В свою очередь в Минэкономразвития предложили смотреть на количество граждан-банкротов в динамике, отметив, что с момента появления механизма избавления от долгов для физлиц число, воспользовавшихся им, с каждым годом увеличивалось.

Вместе с тем, в министерстве «Известиям» подчеркнули, что при анализе причин, влияющих на показатель банкротства, нельзя исключать воздействие пандемии. Помимо экономических факторов рост объясняется и повышением уровня осведомленности населения о самой процедуре, добавили там.

«Известия» опросили топ-30 банков о динамике банкротств среди розничных клиентов. В «Открытии» отметили, что действительно наблюдают рост несостоятельности. За первые три месяца 2021-го число физлиц, в отношении которых инициирована процедура, увеличилось более чем вдвое, уточнили в пресс-службе организации. Несмотря на общую тенденцию роста, всплеска банкротств не фиксируют в Промсвязьбанке, ВТБ и Росбанке.

В бюро кредитных историй ОКБ «Известиям» сообщили: на конец февраля формально 1,1 млн человек россиян имеют основания для получения через суд статуса банкрота, так как накопили просрочку в три месяца и более перед банками в размере от 500 тыс. рублей.

Их суммарная задолженность составляет 1,4 трлн рублей, добавили там.

При этом 3,2 млн граждан с аналогичным сроком неисполнения обязательств, но размером долга от 50 тыс. до 500 тыс. рублей могут претендовать на внесудебную процедуру банкротства. Их общий долг составляет 649 млрд рублей, отметили в бюро.

По данным FreshStart, в России на сегодня доля мужчин, воспользовавшихся механизмом судебного банкротства, равна 56%, а женщин — 44%. За последний год средний возраст несостоятельных граждан снизился с 47 до 46 лет. В среднем процедура избавления от долгов через суд длится почти два года.

Двукратный рост

Причины роста кроются не только в падении реальных доходов населения, но и наработке практики личных банкротств, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Людвиг. По его словам, продолжающийся кризис, вызванный COVID-19, влияет на возможность граждан обслуживать свои долги. Поэтому количество несостоятельных россиян продолжит расти, в том числе и за счет упрощенной схемы избавления от них, полагает он.

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По оценкам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, в 2021 году стоит ожидать двукратного роста числа личных банкротств до 220−240 тыс. С его точки зрения, помимо повышения информированности этому способствует ухудшение финансового положения части граждан вследствие пандемии. Но влияние этого фактора будет ограничено, так как банки активно реструктурируют кредиты и лишь часть проблемных должников к осени-зиме уйдут в дефолт, допустил он.

Эксперт добавил, что к концу I квартала 2021 года в России на 100 тыс. населения приходится 220 банкротов против прошлогодних 117.

Рост на 50% — ожидаемая динамика, так как механизм банкротства не заработал пока в полную силу, считает управляющий директор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель. В прогноз FreshStart вошел минимальный показатель, а реальные цифры будут несколько выше, полагает он.

Вместе с тем эксперты напоминают, что в рамках судебного механизма россиянин может признать себя несостоятельным раз в пять лет, а внесудебного — раз в десять. Помимо плюсов в виде списания долга, есть и минусы, указывают они. В частности, статус банкрота не только затруднит получение новых кредитов, но и создаст непредусмотренные законом препятствия, например, при трудоустройстве на ответственные позиции.

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