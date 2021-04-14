Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 апреляИзвержение вулкана Эйяфьятлайокудль, основание Главного ботанического сада Академии наук СССР, столкновение «Титаника» с айсбергом и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Пасха в условиях пандемии
8Ситуация в коттеджном поселке «Новые Вешки»
03:06 (мск), источник: Известия

Либо дорого: популярные направления майского отдыха выросли в цене на 25%

Впрочем, путешествия в ряд регионов подешевели — например, путевки в Москву и Санкт-Петербург стоят на 5−10% меньше прежнего.

Источник: Reuters

В мае 2021 года туристические путевки на курорты России и зарубежья в среднем подорожали на 20−25% по сравнению с маем 2019 года. Заметнее всех в цене выросла Абхазия — на 79%, а также Сочи — на 112%. Об этом свидетельствуют данные участников туротрасли, с которыми ознакомились «Известия». При этом туры в Москву и Санкт-Петербург, наоборот, подешевели на 5−10% за счет того, что города лишись иностранных туристов. Среди доступных направлений, куда цены остались на прежнем уровне, вошел Калининград.

Эксперты связывают рост цен с меньшим числом открытых направлений и с динамикой курсов валют.

Активно в рост

Пакетные туры на популярные курорты в мае подорожали в среднем на 20−25% по сравнению с тем же периодом 2019 года, свидетельствуют данные совместного исследования «Тинькофф Путешествий» и «Травелата», с которыми ознакомились «Известия».

Заметнее всего подорожали путевки в Сочи — на 112%. Также немалый рост продемонстрировала Абхазия: плюс 79%. Туры в ОАЭ стали дороже примерно на 45%.

Средняя стоимость поездок в Калининград осталась на уровне 2019 года, отметили аналитики.

— Рост цен связан с меньшим числом открытых направлений и с динамикой курсов валют, — сказали в компании «Травелата».

Читайте также
Лето звездное: размещение на российских курортах резко подорожало

В I квартале 2021-го на турпутевки россияне потратили в 11 раз больше в денежном выражении, чем за аналогичный период в 2020-м, сообщили «Известиям» аналитики оператора фискальных данных OFD.ru.

В начале апреля 2021-го спрос на туристические путевки превысил докризисные показатели аналогичного периода 2019 года: оборот вырос на 30%, количество покупок на 9%, добавили в QIWI Business.

По данным OFD.ru, самый дорогой тур в январе этого года был куплен за 1,9 млн рублей, в феврале — за 2,6 млн, в марте — за 1,5 млн. Речь идет о поездках на Мальдивы, уточнили в компании.

— Туры на курорты Краснодарского края и Крыма подорожали в первую за счет отелей высокого уровня — 4−5*. На них переориентировались туристы, которые привыкли отдыхать за границей в таких гостиницах, и ощущается дефицит предложения, — сказал «Известиям» генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Читайте также
Спрос на чемоданы в России вырос почти в пять раз

Путевки в трехзвездочные отели подорожали меньше, добавил он. Кроме того, путешествия в города, пользующиеся традиционно высокой популярностью среди иностранных туристов — в Москву и Санкт-Петербург, стали, напротив, более доступными. В среднем туры туда стали дешевле на 5−10%, сказал Сергей Ромашкин. Например, раньше Северную столицу за год посещало около 8 млн человек, половина из них — зарубежные гости. Сегодня въезд для них закрыт, отметил он.

Зарубежные же направления стали дороже в первую очередь из-за девальвации рубля, указал Сергей Ромашкин. Иностранные партнеры российских турфирм не завышали цены больше чем на 1−2%, поскольку в ряде стран невысокая инфляция, подчеркнул он.

К примеру, на путевки на Мальдивы средний чек в валюте почти не поменялся, сообщили «Известиям» в Tui Россия.

— Но так как мы в России, то на цены для конечного потребителя влияет текущий курс. На туры в ОАЭ стоимость выросла в первую очередь за счет того, что в 2019 году в ассортименте были чартеры, а в сейчас разрешены только регулярные рейсы, и стоимость выше, — добавили там.

Чего ждать

На отечественные курорты спрос увеличился в разы, отметили в Tui Россия.

Если говорить о поездках на майские праздники, то уже сейчас зафиксирован семикратный рост по внутренним направлениям, при этом продажи еще идут, сказали в компании.

Приостановка авиасообщения с Турцией (направление закрыли с 15 апреля по 1 июня), с учетом того что до 90% всех туров на этот период включают именно такие перелеты, приведет к аннуляции практически всех заявок на путешествия, сказала «Известиям» директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Вероятно, что в результате закрытия Турции спрос на курорты нашего Черноморского побережья вырастет еще больше. Это может привести к дальнейшему подорожанию туров туда, — отметил глава туроператора «Алеан» Илья Уманский.

Читайте также
Турбизнес назвал курорты, которые могут заменить россиянам Турцию

За прошлый год отечественная туристическая отрасль потеряла 20−25% выручки, обанкротилось около четверти туристических агентств, сказал Сергей Ромашкин. В этом году участники рынка планируют выйти хотя бы в ноль или увеличить доходы на 5−10%, добавил он.

В будущем основным трендом будет дальнейшее развитие внутреннего туризма, считают в Tui Россия. В этом направлении работает государство, разрабатывается нацпроект. На рынок внутреннего туризма выходят крупные операторы, готовые запускать чартерные программы по стране, напомнили в компании.

— Сделать путешествия по России доступными поможет программа субсидирования внутренних чартерных рейсов, проект соответствующего постановления правительства проходит процедуру согласования, — добавили в Tui Россия.

Региональные власти заинтересованы привлекать путешественников, а местный турбизнес готов совершенствовать сервис, чтобы соответствовать ожиданиям привыкших отдыхать за рубежом, отметили в компании.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Дом платежом красен: «золотые» паспорта поддержали в правительстве РФ
Тупик сезона: туристам предложат поменять весеннюю Турцию на осеннюю
Путин поговорил по телефону с Байденом
Страховщик удивлен сумме компенсации за ЧП в Суэцком канале
Аналитики сообщили об угрозе банкротства 178 тысяч россиян
В США подтвердили подлинность снимков НЛО, появившихся в Сети
Новый способ вешать белье после стирки вызвал споры в Сети
Акинфеев установил рекорд российского футбола
Gnezdo.ru
Реальные истории из 90-х. Дети никогда не поверят
Собчак рассказала, почему загорелся собор в Париже
2 марта затронуло всех пенсионеров: Матвиенко
Скончался муж Елизаветы II. Час назад узнали
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Какова цель коротких звонков с неизвестных номеров
В России изменились правила предоставления оплачиваемого отпуска
Горячие темы на Авто
Вброс... ну вы поняли. 320
Краудфандинг... Что за зверь такой? 254
Теологию зарегистрировали как отрасль научных знаний 170
токсичные люди 156
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Дети
Сафонов заснял Савельеву на прогулке с 2-летним сыном Пара редко показывает ребенка
Леди
Все мужчины 48-летней Елены Кориковой (фото) Актриса Елена Корикова 12 апреля отмечает 49-летие, а мы рассказываем о ее главных романах
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
7 исторических изобретений, без которых мы бы не пришли к цивилизации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь