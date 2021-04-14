03:06 (мск), источник: Известия
Либо дорого: популярные направления майского отдыха выросли в цене на 25%
Впрочем, путешествия в ряд регионов подешевели — например, путевки в Москву и
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В мае 2021 года туристические путевки на курорты России и зарубежья в среднем подорожали на 20−25% по сравнению с маем 2019 года. Заметнее всех в цене выросла Абхазия — на 79%, а также Сочи — на 112%. Об этом свидетельствуют данные участников туротрасли, с которыми ознакомились «Известия». При этом туры в Москву и
Эксперты связывают рост цен с меньшим числом открытых направлений и с динамикой курсов валют.
Пакетные туры на популярные курорты в мае подорожали в среднем на 20−25% по сравнению с тем же периодом 2019 года, свидетельствуют данные совместного исследования «Тинькофф Путешествий» и «Травелата», с которыми ознакомились «Известия».
Средняя стоимость поездок в Калининград осталась на уровне 2019 года, отметили аналитики.
— Рост цен связан с меньшим числом открытых направлений и с динамикой курсов валют, — сказали в компании «Травелата».
В I квартале 2021-го на турпутевки россияне потратили в 11 раз больше в денежном выражении, чем за аналогичный период в 2020-м, сообщили «Известиям» аналитики оператора фискальных данных OFD.ru.
В начале апреля 2021-го спрос на туристические путевки превысил докризисные показатели аналогичного периода 2019 года: оборот вырос на 30%, количество покупок на 9%, добавили в QIWI Business.
По данным OFD.ru, самый дорогой тур в январе этого года был куплен за 1,9 млн рублей, в феврале — за 2,6 млн, в марте — за 1,5 млн. Речь идет о поездках на Мальдивы, уточнили в компании.
— Туры на курорты Краснодарского края и Крыма подорожали в первую за счет отелей высокого уровня — 4−5*. На них переориентировались туристы, которые привыкли отдыхать за границей в таких гостиницах, и ощущается дефицит предложения, — сказал «Известиям» генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Путевки в трехзвездочные отели подорожали меньше, добавил он. Кроме того, путешествия в города, пользующиеся традиционно высокой популярностью среди иностранных туристов — в Москву и
Зарубежные же направления стали дороже в первую очередь
К примеру, на путевки на Мальдивы средний чек в валюте почти не поменялся, сообщили «Известиям» в Tui Россия.
— Но так как мы в России, то на цены для конечного потребителя влияет текущий курс. На туры в ОАЭ стоимость выросла в первую очередь за счет того, что в 2019 году в ассортименте были чартеры, а в сейчас разрешены только регулярные рейсы, и стоимость выше, — добавили там.
На отечественные курорты спрос увеличился в разы, отметили в Tui Россия.
Приостановка авиасообщения с Турцией (направление закрыли с 15 апреля по 1 июня), с учетом того что до 90% всех туров на этот период включают именно такие перелеты, приведет к аннуляции практически всех заявок на путешествия, сказала «Известиям» директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
— Вероятно, что в результате закрытия Турции спрос на курорты нашего Черноморского побережья вырастет еще больше. Это может привести к дальнейшему подорожанию туров туда, — отметил глава туроператора «Алеан» Илья Уманский.
За прошлый год отечественная туристическая отрасль потеряла 20−25% выручки, обанкротилось около четверти туристических агентств, сказал Сергей Ромашкин. В этом году участники рынка планируют выйти хотя бы в ноль или увеличить доходы на 5−10%, добавил он.
В будущем основным трендом будет дальнейшее развитие внутреннего туризма, считают в Tui Россия. В этом направлении работает государство, разрабатывается нацпроект. На рынок внутреннего туризма выходят крупные операторы, готовые запускать чартерные программы по стране, напомнили в компании.
— Сделать путешествия по России доступными поможет программа субсидирования внутренних чартерных рейсов, проект соответствующего постановления правительства проходит процедуру согласования, — добавили в Tui Россия.
Региональные власти заинтересованы привлекать путешественников, а местный турбизнес готов совершенствовать сервис, чтобы соответствовать ожиданиям привыкших отдыхать за рубежом, отметили в компании.