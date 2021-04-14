04:13 (мск), источник: Известия
Тупик сезона: туристам предложат поменять весеннюю Турцию на осеннюю
За отдых летом придется доплатить на четверть больше от стоимости тура в мае.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Отдых в Турции в высокий летний сезон обойдется на 25% дороже, чем в
В то же время опрошенные «Известиями» авиакомпании заявили, что деньги за билеты в Турцию и обратно, приобретенные на период с 15 апреля по 1 июня, можно будет вернуть без штрафов.
Бизнес понесет серьезные потери, если путешественники массово захотят вернуть деньги за туры, сообщила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, турпакеты на даты с 15 апреля по 30 мая приобрели свыше 533 тыс. россиян, из которых 40% — это семьи с детьми. Всего они заплатили более 32 млрд рублей.
— Сколько туристов захотят вернуть деньги из этой суммы, мы пока сказать не можем. В обычное время путешественники по разным причинам отменяют 10−15% броней, здесь же у нас вынужденное закрытие направления, — отметила эксперт. — Цифра будет другая. И нужно понимать, что при отказе от тура свои средства быстро вернуть не получится. Дополнительной проблемой для бизнеса станут расходы на отправку пустых самолетов в Турцию, чтобы забрать оттуда россиян.
Но даже если туристы откажутся лишь от 15% броней, ущерб отрасли составит почти 5 млрд рублей.
По словам гендиректора «Сети магазинов горящих путевок» Сергея Агафонова, объем реализованных в Турцию туров на период с 15 апреля по 1 июня можно расценить как большой.
— На туристическом рынке закрытие Турции отразилось крайне негативно, потери несут как бизнес, так и сами путешественники. Повторилась ситуация 2020 года, когда россияне забронировали отдых и не смогли им воспользоваться, — сказал он «Известиям».
Сейчас туристам предложат перенести поездки на более поздние даты — и наверняка с доплатой, поскольку отдых в мае и летом стоит
— Если туристы перенесут поездки на
Некоторые уже приняли решение. Так, в TEZ TOUR желающим отдохнуть в Турции предложили перенос туров с сохранением стоимости и параметров отдыха на осень либо на аналогичные даты вылетов 2022 года, сообщили «Известиям» в компании. Также возможен перенос поездки на любые даты заездов с
После объявления о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией телефоны «Турпомощи» начали обрывать обеспокоенные путешественники, сообщил «Известиям» директор ассоциации Александр Осауленко.
— Организованные путешественники, которые сейчас находятся в Турции, не потеряют ничего ни в деньгах, ни в сроках отдыха. Подавляющее большинство из них собираются отдыхать до окончания путевок и потом улететь домой, — рассказал он. — Самостоятельным туристам нужно обязательно связаться с представителями своих авиакомпаний, потому что графики движения воздушных судов будут меняться. Вероятность того, что число вывозных рейсов серьезно сократится, есть.
Александр Осауленко добавил, что вопрос вывоза данных туристов в ведении организации не находится.
В настоящее время в Турции остаются около 30 тыс. туристов из РФ. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. Как сказала «Известиям» Майя Ломидзе, организованных российских туристов там сейчас 90% от общего числа. Самостоятельные путешественники преимущественно находятся в Стамбуле.
— На данный момент Россия разрешила по два регулярных рейса в неделю по направлению
«Известия» обратились за комментариями в Ростуризм и
Российские туристы без штрафов могут вернуть деньги за рейсы в Турцию и обратно, приобретенные на период с 15 апреля по 1 июня, сообщили «Известиям» представители ряда авиакомпаний.
Клиенты «Уральских авиалиний» должны обратиться за возвратом денег за регулярный или чартерный рейс по турецкому направлению по месту приобретения. Авиакомпания S7 сообщила, что 13 и 14 апреля рейсы выполняются, но при желании пассажиры могут оформить вынужденный возврат авиабилетов без штрафа.
— Рейсы S7 Airlines с 15.04 по 31.05 отменены, пассажирам с билетами из Москвы и Новосибирска мы вернем полную стоимость перелета деньгами, в том числе за стыковочные рейсы, — сказали в
Для возвращения россиян из Турции S7 организует чартерные рейсы начиная с 15 апреля. Они будут выполняться из Антальи и Даламана, график опубликован на сайте перевозчика.
На данный момент авиакомпания занимается корректировкой полетной программы и готовит предложения по вынужденным условиям обмена и возврата билетов, сообщили в
Все регулярные рейсы «Победы» из России в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня отменены. Клиентам уже автоматически оформлен полный возврат денежных средств.
— Однако около 7 тыс. наших клиентов успели улететь на отдых и сейчас находятся на территории Турции. Мы их всех вернем домой, пусть даже путем огромных расходов для нашей компании. Сейчас готовим график вывозных рейсов, — сказал гендиректор перевозчика Андрей Калмыков. — С 1 июня рейсы будут выполняться по расписанию.
«Аэрофлот» в период с 15 апреля по 1 июня выполнит регулярные рейсы туда и обратно в Стамбул 16 и 18 апреля, далее — дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Для возвращения в Россию пассажиров «Аэрофлота» из Антальи запланировано выполнение трех специальных вывозных рейсов по маршруту Анталья-Москва: 17, 24 и 30 апреля. Тем, кому придется возвращаться в эти дни, обмен билетов произведут без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление, уточнили в компании.
Вечером 12 апреля