11:35 (мск), источник: Ведомости
Путевки в Турцию или Танзанию можно будет обменять на отдых в России
Путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России, сообщили в
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«По согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России», — говорится в сообщении ведомства. Для обмена путевок ведомство запустило дополнительную горячую линию для туристов на фоне ограничения авиасообщения с названными странами.
Ранее Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией
Накануне в Турции вновь на две недели ужесточили связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры
Президент Турции Реджеп Эрдоган в соответствующем обращении к гражданам объяснил, что рост количества заражений коронавирусом зафиксирован в 58 из 81 провинций Турции, включая Стамбул, Анкару, Анталью и Муглу.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 апреля, за сутки в Турции выявили 54 562 новых случая коронавируса. Это четвертое по величине значение показателя за все время пандемии. Максимум был зафиксирован 9 апреля — 55 941 случай.