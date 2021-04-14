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14:56 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ не видит рисков отключения России от Visa и MasterCard

Банк России не видит каких-либо рисков отключения страны от западных платежных систем, но при этом намерен продолжить развитие национальных сервисов, сообщила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил отключение России от платежных систем Visa и MasterCard из-за западной санкционной политики.

Источник: Reuters
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«Наш ответ с 2014 года состоит в том, что мы создали работающие инфраструктуры, которые минимизируют риски геополитические. Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем, и я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно», — сказала Скоробогатова на брифинге (цитата по ТАСС).

По ее словам, России нужно продолжать развитие своих платежных систем и инфраструктурных платформ.

«Но при этом, как я отметила, для нас крайне важно сохранить условия конкуренции. Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоевывали свои успехи, именно будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции», — добавила она.

13 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости перейти к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах и отказаться от использования западных платежных систем. По его словам, Россия этим «уже активно занимается».

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