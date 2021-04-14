14:56 (мск), источник: Коммерсантъ
ЦБ не видит рисков отключения России от Visa и MasterCard
Банк России не видит
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«Наш ответ с 2014 года состоит в том, что мы создали работающие инфраструктуры, которые минимизируют риски геополитические. Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим
По ее словам, России нужно продолжать развитие своих платежных систем и инфраструктурных платформ.
«Но при этом, как я отметила, для нас крайне важно сохранить условия конкуренции. Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоевывали свои успехи, именно будучи лучшими, а не имея
13 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости перейти к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах и отказаться от использования западных платежных систем. По его словам, Россия этим «уже активно занимается».