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19:26 (мск), источник: РБК

Веерные соцвыплаты снизили бедность в России до минимума с 2014 года

Росстат отчитался о снижении официального уровня бедности в России до 12,1% по итогам прошлого года. Это минимум с 2014 года. Снизить число малоимущих помогли веерные выплаты населению на фоне пандемии, объясняет Росстат.

Источник: Reuters

Доля российских граждан с доходами ниже прожиточного минимума — официальный уровень бедности — по итогам 2020 года снизилась до 12,1% по сравнению с 12,3% годом ранее, сообщил 14 апреля Росстат.

В четвертом квартале 2020 года удалось удержать бедность на уровне докризисного четвертого квартала 2019 года — 13,5 млн граждан, или 9,2% от общей численности населения (показатели не изменились).

«Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в четвертом квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения», — указывает Росстат. По итогам января-сентября 2020 года россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, было 19,6 млн человек, или 13,3% от всего населения.

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Иван Ткачёв

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