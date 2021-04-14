Веерные соцвыплаты снизили бедность в России до минимума с 2014 года

Доля российских граждан с доходами ниже прожиточного минимума — официальный уровень бедности — по итогам 2020 года снизилась до 12,1% по сравнению с 12,3% годом ранее, сообщил 14 апреля Росстат.
В четвертом квартале 2020 года удалось удержать бедность на уровне докризисного четвертого квартала 2019 года — 13,5 млн граждан, или 9,2% от общей численности населения (показатели не изменились).
«Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в четвертом квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения», — указывает Росстат. По итогам января-сентября 2020 года россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, было 19,6 млн человек, или 13,3% от всего населения.