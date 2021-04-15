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00:58 (мск), источник: Известия

Российские аграрии заявили о нехватке 30 тысяч мигрантов к началу посевной

Несмотря на то, что в областях — лидерах по производству овощей и ягод (это Астраханская и Волгоградские области) уже идет посевная компания, дефицит мигрантов на сельхозработах до сих пор не устранен. Об этом «Известиям» рассказали представители трех отраслевых союзов агропромышленного комплекса: картофельного, ягодного и плодоовощного.

Источник: РИА "Новости"

По оценкам союзов, на сельхозработах не хватает около 30 тыс. человек. Изначально дефицит оценивался в 100 тыс. рабочих, но большую их часть (около 70%) регионы смогли привлечь своими силами, рассказал «Известиям» директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

В Ягодном союзе рассказали, что уже сейчас многие хозяйства отказываются от планов по закладке новых насаждений или готовят гораздо меньшие площади, чем планировалось ранее.

«В первую очередь это касается производства садовой земляники, так как она требует привлечения максимального количества рабочих рук при сборе урожая», — рассказала «Известиям» гендиректор Союза производителей ягод Ирина Козий.

Потребность хозяйств, входящих в Ягодный союз, в иностранной рабочей силе на сезон 2021 года составляет 2400 человек. По оценкам союза, всем хозяйствам ягодной отрасли требуется от 6 до 10 тыс. иностранных сезонных работников.

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