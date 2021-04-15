10:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Собиратели образов
Государство и «Ростелеком» заново попытаются снять биометрию.
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«Ъ» стали известны детали планов правительства и «Ростелекома» по перезапуску системы сбора биометрических данных россиян, попытка наладить которую через банки фактически сорвалась. Госкомпания потратит 6,6 млрд руб. до 2030 года, чтобы получить данные 50 млн человек в первую очередь через МФЦ. За три года удалось собрать информацию лишь от 164 тыс. граждан. При этом банки продолжают развивать альтернативные государственной системы, которые конкурируют с ЕБС и за монетизацию данных.
Правительство планирует масштабный перезапуск Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелекома», следует из паспорта проекта «Цифровой Профиль Гражданина», за разработку которого отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система» под руководством
В документе сказано, что «Ростелеком» в качестве концессионера вложит 6,6 млрд руб. до 2030 года в сбор биометрических слепков (лицо и голос) порядка 50 млн граждан для передачи в ЕБС. В аппарате Дмитрия Чернышенко пояснили, что сдача данных будет бесплатной для граждан, а механизм концессии реализуется за счет платы организаций — банков, нотариусов, органов власти. Минцифры планирует до конца апреля выпустить приказ о разработке методики расчета этой платы. В министерстве подтвердили планы по развитию ЕБС, но не сумму вложений в 6,6 млрд руб.
ЕБС запущена в июле 2018 года и представляет собой платформу для дистанционной биометрической идентификации граждан РФ. Инициатором проекта выступили ЦБ и Минцифры. Исходно собирать данные обязали банки. Сейчас, согласно официальным данным, это делают 228 кредитных организаций. Но в каком количестве подразделений это должно происходить, законом не установлено, и банкиры не проявляют рвения. ЦБ подготовил документ, который обяжет банки с универсальной лицензией организовать сбор биометрии в 80% подразделений в населенных пунктах с численностью более 1 тыс. жителей. Но по состоянию на февраль в ЕБС есть данные лишь 164 тыс. россиян.
«В планах — организовать сбор и использование биометрии МФЦ по всей стране», — уточнили в Минцифры.
ЕБС планируется присвоить статус государственной информационной системы (ГИС). Собеседник «Ъ», знакомый с ходом проекта, пояснил, что в таком случае распоряжаться ЕБС будет государство, а не
Руководитель группы Deloitte Digital в СНГ Максим Шапировский объясняет пассивность банков в развитии ЕБС тем, что их клиенты испытывали недоверие к системе в отсутствии понимания, как будут храниться данные, как использоваться и что клиент получит за их предоставление: «Банки поняли, что это может негативно сказаться на их воронке продаж и не настаивали на сдаче данных». При этом, подчеркивает эксперт, банки сами активно развивают альтернативные системы сбора биометрии. Об этом, в частности, сообщали Сбербанк, ВТБ и
Эксперты говорят и о финансовой заинтересованности «Ростелекома» в перезапуске проекта.
Оператор будет получать плату за обращение компании, которая, например, использует распознавание лиц клиентов для оплаты товара. Следовательно, чем больше людей начнут использовать ЕБС, тем больше заработает «Ростелеком».
Наиболее перспективным направлением, по его мнению, может стать ритейл. Но там сходные технологии уже внедряют банки. Так, X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») запустила в партнерстве со Сбербанком биометрию в 52 магазинах «Перекресток» в конце марта, говорят там, в ближайшее время планируется масштабировать проект в Москве и других городах. В дальнейшем к нему будут подключены магазины «Пятерочка».
В самом «Ростелекоме» утверждают, что ведут переговоры о дистанционном подписании договоров с мобильными операторами, биометрическому проходу на стадионы, оплате в вендинговых автоматах и на транспорте, сервисах для нотариусов и судопроизводства и так далее, в том числе в партнерстве с банками. Как будет организовано подобное сотрудничество и какое место в нем займут собственные системы банков и собранные ими данные, в «Ростелекоме» не поясняют.
Никита Королев, Анастасия Гаврилюк, Никита Щуренков, Арина Барабанова, Полина Трифонова