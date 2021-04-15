Российский аналог SWIFT примет 30% трафика к 2023 году

Среди приоритетных задач ЦБ — присоединение к СПФС участников-нерезидентов. Для этого в российском аналоге SWIFT планируется оптимизировать процедуру за счет внедрения «коробочного» решения, отмечается в документе. При этом в ЦБ подчеркивают, что потребуется реализовать дополнительные протоколы информационной безопасности в сервисах СПФС.
За весь 2020-й трафик СПФС вырос в два раза, следует из данных ЦБ. Ежемесячный объем внутрироссийских финансовых сообщений превышает 2 млн рублей. По данным регулятора, договоры о предоставлении услуг СПФС заключены с 21 зарубежной организацией, 12 из которых уже подключены к системе. Всего к СПФС Банка России присоединилось более 400 кредитных структур.
Российская система передачи финансовых сообщений начала создаваться в декабре 2014 года. Ее запуск был связан с призывом Европарламента исключить РФ из международных расчетов через SWIFT на фоне событий в Крыму и на востоке Украины.