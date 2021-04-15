В России разработали качественный бензин из отходов газодобычи

На большинстве месторождений стабильные газовые конденсаты (СГК) смешивают с нефтью для улучшения ее текучести и облегчения транспортировки. Однако его можно использовать для переработки в компоненты высокооктановых бензинов на цеолитном катализаторе.
По словам ученых, технология позволит добывающим предприятиям производить топливо для собственных нужд, а также обеспечивать им территорию.
Поскольку доставка топлива на удаленные предприятия сказывается на его стоимости, возможность перейти к автономности является актуальной. Например, для российского севера, где сосредоточено множество добывающих компаний.
Преимущества технологии связаны с используемым катализатором, цеолитом. Цеолиты — недорогие минеры, не содержащие благородных металлов и стойкие к каталитическим ядам.
Исследования ТПУ показали, что переработка на цеолите позволяет повысить октановое число СГК в среднем на 18 пунктов, то есть фактически получить бензин АИ-80 в одну технологическую стадию.
Кроме того, ученые предложили рецептуры смешения бензинов марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 на основе продуктов переработки СГК.
В июне прошлого года российские ученые смогли сжечь алюминий в воде без дополнительных химических добавок. Сообщалось, что данное открытие может помочь созданию экологически чистых энергоустановок, использующих металлы в качестве топлива. Они более эффективны, чем бензиновые и дизельные двигатели.