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08:50 (мск), источник: Известия

В России разработали качественный бензин из отходов газодобычи

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разработали технологию, благодаря которой можно получать качественный бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 из побочных продуктов газодобычи. Работа опубликована в журнале Journal of Natural Gas Science and Engineering.

Источник: Известия

На большинстве месторождений стабильные газовые конденсаты (СГК) смешивают с нефтью для улучшения ее текучести и облегчения транспортировки. Однако его можно использовать для переработки в компоненты высокооктановых бензинов на цеолитном катализаторе.

По словам ученых, технология позволит добывающим предприятиям производить топливо для собственных нужд, а также обеспечивать им территорию.

Поскольку доставка топлива на удаленные предприятия сказывается на его стоимости, возможность перейти к автономности является актуальной. Например, для российского севера, где сосредоточено множество добывающих компаний.
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Преимущества технологии связаны с используемым катализатором, цеолитом. Цеолиты — недорогие минеры, не содержащие благородных металлов и стойкие к каталитическим ядам.

Исследования ТПУ показали, что переработка на цеолите позволяет повысить октановое число СГК в среднем на 18 пунктов, то есть фактически получить бензин АИ-80 в одну технологическую стадию.

Кроме того, ученые предложили рецептуры смешения бензинов марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 на основе продуктов переработки СГК.

В июне прошлого года российские ученые смогли сжечь алюминий в воде без дополнительных химических добавок. Сообщалось, что данное открытие может помочь созданию экологически чистых энергоустановок, использующих металлы в качестве топлива. Они более эффективны, чем бензиновые и дизельные двигатели.

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