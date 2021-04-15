Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 апреляВсемирный день культуры, день рождения да Винчи и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
8Коллапс в Суэцком канале
20Год назад в России ввели локдаун
12:04 (мск), источник: Газета.Ру

Курс рубля снизился на фоне заявлений о новых санкциях США

После сообщений о введении США санкций против госдолга России началось снижение курса рубля по отношению к мировым валютам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

ЦБ: $ 75.6826   -1.57 € 90.5391   -1.38 ММВБ: $ 76.7775   +0.91 € 91.9850   +1.04
Источник: Reuters
График USDRUB от TradingView

Курс доллара по состоянию на 10.15 по мск вырос до 77,33 руб. (+1,46 руб.), в то время как евро вырос до 92,5 руб. (+1,52 руб.).

Ранее Bloomberg стало известно, что Вашингтон собирается внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять российских дипломатов из страны.

Причиной санкций США назвали якобы вмешательство России в выборы президента Соединенных Штатов и участие в кибератаках.

Данные обвинения не раз отвергались в РФ.

В ответ на это заявление секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал «очередным огульным обвинением» заявления США о кибератаке SolarWinds, к которой якобы причастна Россия.

Карина Корнадут

«Проще остаться»: как россияне продолжат отдыхать в Турции
Боеприпасы и миллионы: как брали вебкам-моделей в Петербурге
СМИ узнали о планах США ввести санкции против госдолга России
В Гидрометцентре пообещали похолодание и аномальное тепло
Российским космонавтам повысили зарплату
Менее 9 тысяч случаев COVID-19 снова выявили в России за сутки
Названы победители конкурса Sony World Photography Awards
В Японии кошка спасла человека и стала начальником полиции
Gnezdo.ru
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
Ученый показал, куда человек попадает после смерти
США готовятся к войне против России
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Авто
На программу льготного автокредитования выделят больше денег Как выяснил «Ъ», правительство решило дополнительно выделить 5 млрд руб. на льготное автокредитование. Возобновление программы ожидается в мае, отбор банков уже начался.
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Краткий опрос для россиян: ты можешь изменить жизнь к лучшему
Кому на самом деле принадлежит Крым по праву: офицер НАТО сделал заявление
Популярные темы на «Детях»
Карманные расходы 135
Дошкольник очень устаёт, грустит и задумывается. 98
Электронные справки (Москва) 71
Просто поболтать :) 56
Леди
Как 79-летняя Вера Алентова худеет на творожной диете Актриса с юности приучила себя следить за весом
Новости партнеров
Мясников заболел и дал совет россиянам
Ягуар и анаконда: чем закончилась схватка двух хищников (видео)
Находка в США может обеспечить стране безбедную жизнь на сотни лет
Друзья спасли волка от смерти. Как животное их отблагодарило
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь