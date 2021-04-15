ЦБ и Минфин отреагировали на новые санкции против российского госдолга

Банк России сообщил, что отслеживает ситуацию на финансовых рынках после объявления США о санкциях в отношении российского госдолга. Регулятор «при необходимости готов задействовать имеющиеся в его распоряжении инструменты в целях сохранения финансовой стабильности».
Минфин также указал, что «внимательно отслеживает» ситуацию на финансовых рынках. Для укрепления стабильности на российском долговом рынке решения о проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) «в ближайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры», отметило ведомство. Для минимизации рисков вынужденных продаж государственных облигаций иностранными инвесторами после 14 июня будет производиться эмиссия их новых выпусков с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы до этой даты.
Доля иностранных инвесторов в объеме российского госдолга за последний год значительно сократилась, отмечает ЦБ. На начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, а их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%. Снижение заимствований до уровня, соответствующего примерно 0,5% ВВП, «положительно скажется на долгосрочных процентных ставках в экономике и позволит гибко реагировать на возможные санкционные риски и вызовы, связанные с пандемией», указал Минфин.
В четверг США объявили о введении новых санкций против России в ответ на вмешательство в выборы, хакерские атаки и «оккупацию Крыма». Американским финансовым учреждениям после 14 июня будет запрещено покупать новые российские гособлигации на первичном рынке и предоставлять ссуды в рублях или других валютах российским Минфину, Центробанку или Фонду национального благосостояния. Под санкции также попали, например, участник рейтинга крупнейших компаний Рунета по версии Forbes, первый замглавы администрации Кремля и строитель моста в Крым.