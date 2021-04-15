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21:28 (мск), источник: РБК

Греф заявил об отсутствии «больших проблем» от санкций Байдена

Глава Сбербанка Герман Греф заявил РБК, что Россия научилась быстро адаптироваться к вводимым США санкциям. По его словам, новые американские санкции являются «рациональным ходом», так как затронули только новый госдолг, в противном случае на рынке могла возникнуть паника.

Источник: РИА "Новости"

«Если бы вопрос, связанный с новыми санкциями, возник пять лет назад, я бы, наверное, задумался, отвечая на него. Но сейчас санкции введены почти по всем направлениям, и мы уже научились быстро адаптироваться к таким условиям. Если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов. Потому санкции были введены только против нового долга, что достаточно рациональный ход, так как в противном случае возникла бы паника и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги. А для российских инвесторов в этом случае появилась бы хорошая возможность купить их с большим дисконтом», — прокомментировал Греф санкции, которые администрация президента США Джо Байдена объявила днем 15 апреля.

Он добавил, что новые ограничения не принесут серьезных сложностей.
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«За прошедшие пять-шесть лет прошла очень сильная диверсификация и девалютизация. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас. Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем ее выполнить. Похоже, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета. Поэтому в текущей ситуации я не вижу больших проблем», — добавил президент Сбербанка.

Президент США Джо Байден подписал указ о расширении санкций против России 15 апреля. Под ограничения попали более 30 физических и юридических лиц, кроме того, США объявили о высылке десяти российских дипломатов. Санкции также предусматривают запрет американским банкам приобретать российские облигации федерального займа (ОФЗ).

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Согласно директиве Минфина США американским финансовым институтам запрещено участвовать в первичных размещениях российских облигаций независимо от валюты выпуска. Ограничения касаются ценных бумаг, которые выпущены Банком России, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года. Им также запрещено предоставлять ссуды.

Как ранее писал РБК, у Белого дома было как минимум десять вариантов ужесточения ограничений, учитывая уже действующий запрет на участие инвесторов США в первичных размещениях валютных госбумаг России. Запрет на покупки американскими резидентами новых ОФЗ на первичном рынке оценивался как довольно мягкий. В итоге американские власти приняли именно его.

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