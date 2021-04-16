Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
2020 богатейших людей мира — 2021
10«Потерянный рай»
05:13 (мск), источник: Известия

В России начали строить первый завод по производству ударных дронов

Компания «Кронштадт» начала строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу производителя.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Компания “Кронштадт” начала строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству БПЛА. Завод будет построен в рекордно короткие сроки — запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что инвестиции в проект составят свыше 4 млрд рублей. В компании уточнили, что предприятие обеспечит постоянной работой более 1,5 тыс. человек и будет ежегодно направлять свыше 900 млн рублей налоговых отчислений в бюджет. Производство будет бесшумным и экологически чистым. Общая площадь завода составит 45 тысяч кв. м.

Читайте также
Минобороны впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте

Компания «Кронштадт» является разработчиком и производителем ударного БПЛА «Иноходец» (также известен как «Орион»). Такие аппараты способны нести до 200 кг боевой нагрузки и применялись в Сирии для нанесения ударов по международным террористам. Также существуют разведывательная и гражданская версии аппарата.

Как рассказал агентству высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе, «новое производство позволит закрыть потребности в беспилотниках “Иноходец” как со стороны Минобороны, так и других заказчиков».

Также «Кронштадт» разрабатывает беспилотный комплекс группового применения «Молния» и тяжелые ударные БПЛА «Гром».

Средневысотный ударный беспилотник большой продолжительности полета «Иноходец» может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса составляет 1100 кг, боевая нагрузка — до 200 килограммов. Беспилотник может применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.

21 февраля сообщалось, что «Иноходец» совершил в Сирии 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по объектам боевиков.

28 декабря источник в ОПК рассказал, что «Орион» впервые провел пуски малогабаритных управляемых ракет и стал первым отечественным беспилотником, который применил оружие такого типа.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почём сливы: Сбер попросил до 8 лет тюрьмы за утечку баз клиентов банков
Курортный карман: власти Кубани не считают нужным сдерживать цены на отели
Байден: пришло время для деэскалации с Россией
В США сотрудники аэропорта по ошибке убили россиянина
Эксперты оценили последствия санкций США против госдолга РФ
Россияне назвали комфортную сумму сбережений
Чиновница потеряла сознание во время доклада о запрете вакцины
Задержан замглавы департамента экономики Москвы
Gnezdo.ru
Вооруженный конфликт России и США: НАТО не спасет
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
Ученый показал, куда человек попадает после смерти
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Оказавшаяся в больнице Поклонская обратилась к россиянам
Кремль озвучил тон Байдена в разговоре с Путиным
Товары для дома
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Популярные темы на «Детях»
Кто пролетел с Турцией 379
Дошкольник очень устаёт, грустит и задумывается. 156
Просто поболтать :) 82
Поездка в Грецию в июне. ХЕЛП!!! 78
Леди
Яна Поплавская с молодым мужем "показали страсть" Пара не скрывала чувств на публике
Дом
Дизайнеры рассказали, надо ли объединять ли ванную с туалетом
Как правильно повесить картины дома: 5 простых советов
Как выглядит квартира за 65 млн рублей в доме у Кремля (фото)
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь