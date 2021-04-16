В России начали строить первый завод по производству ударных дронов

«Компания “Кронштадт” начала строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству БПЛА. Завод будет построен в рекордно короткие сроки — запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что инвестиции в проект составят свыше 4 млрд рублей. В компании уточнили, что предприятие обеспечит постоянной работой более 1,5 тыс. человек и будет ежегодно направлять свыше 900 млн рублей налоговых отчислений в бюджет. Производство будет бесшумным и экологически чистым. Общая площадь завода составит 45 тысяч кв. м.
Компания «Кронштадт» является разработчиком и производителем ударного БПЛА «Иноходец» (также известен как «Орион»). Такие аппараты способны нести до 200 кг боевой нагрузки и применялись в Сирии для нанесения ударов по международным террористам. Также существуют разведывательная и гражданская версии аппарата.
Как рассказал агентству высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе, «новое производство позволит закрыть потребности в беспилотниках “Иноходец” как со стороны Минобороны, так и других заказчиков».
Также «Кронштадт» разрабатывает беспилотный комплекс группового применения «Молния» и тяжелые ударные БПЛА «Гром».
Средневысотный ударный беспилотник большой продолжительности полета «Иноходец» может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса составляет 1100 кг, боевая нагрузка — до 200 килограммов. Беспилотник может применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.
21 февраля сообщалось, что «Иноходец» совершил в Сирии 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по объектам боевиков.
28 декабря источник в ОПК рассказал, что «Орион» впервые провел пуски малогабаритных управляемых ракет и стал первым отечественным беспилотником, который применил оружие такого типа.