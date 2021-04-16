Россия сократила вложения в госбумаги США в феврале

При этом доля долгосрочных облигаций сократилась почти в девять раз — с 2,7 млрд до 306 млн, на долю краткосрочных облигаций пришлось $5,45 млрд ($3,4 млрд в январе).
Крупнейшим держателем американских госбумаг в январе осталась Япония ($1,25 трлн), следом идет лидировавший долгое время Китай ($1,1 трлн).
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Ограничения были применены к 32 юридическим и физическим лицам из России. Также Вашингтон решил выслать 10 российских дипломатов из страны.
Кроме того, американские власти запретили своим компаниям напрямую покупать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином России после 14 июня 2021 года.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя рестрикции, заявил, что Москва осуждает любые санкционные устремления, считая их незаконными, и будет действовать исходя из принципа взаимности для обеспечения национальных интересов.