«Пряников нет, а кнуты заканчиваются»: инвесторы и экономисты назвали санкции США слишком «мягкими»

Анонсированный Белым домом запрет на покупку российского госдолга на первичном рынке — «самый мягкий» из возможных сценариев, считают опрошенные Financial Times инвесторы и аналитики.
«Известное зло намного лучше неопределенности, — отметил в разговоре с изданием инвестиционный директор Aberdeen Standard Investments Виктор Сабо. — Худшие ожидания не оправдались. [Новые санкции] это неприятно, но они не способны по-настоящему потрясти российскую экономику».
Благодаря высокой доходности и низкому уровню долга, российские выпуски остаются одними из самых привлекательных гособлигаций среди всех развивающихся стран, уверены эксперты.
Большинство инвесторов, «закаленных» многочисленными ограничениями, которые США наложили на России за последние несколько лет, не спешат избавляться от бумаг, отмечая, что даже после 14 июня все желающие смогут покупать госдолг страны на вторичном рынке, пишет FT.
Ранее Минфин России заявил, что до вступления американских ограничений в силу может провести дополнительные аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) «с учетом рыночной конъюнктуры», а после 14 июня будет размещать только новые выпуски госдолга.
Новые санкции — «в значительной степени символическая мера», заявила FT заместитель главного экономиста Института международных финансов Элина Рыбакова. По ее словам, у США «кончились пряники и почти не осталось кнутов».
«Местные банки будут покупать российский госдолг на первичном рынке и продавать его другим кредитным организациям и инвестфондам», — уверена эксперт.
Ранее, в среду, ВТБ приобрел на аукционах Минфина ОФЗ на 276 млрд рублей — почти 72% от всего объема размещения.
Таким образом российские власти показали, что госбанки смогут восполнить любой упущенный из-за американских санкций спрос, отмечает FT.
Среди возможных краткосрочных последствий новых ограничений главный экономист Renaissance Capital Софья Донец назвала сокращение объема заимствований и повышение процентной ставки на следующем заседании ЦБ. «[Российским властям] не придется делать ничего более радикального, рынок сможет переварить [санкции] без каких-либо значительных системных рисков для финансовой стабильности», — отметила она.
Наибольшую угрозу для российских активов, по словам инвесторов, представляет новая геополитическая напряженность, которая может побудить США запретить покупку ОФЗ и на вторичном рынке. Но, как отмечает Виктор Сабо, судя по уровню продаж на рынках, держатели российских гособлигаций не ждут такого сценария.